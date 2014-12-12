Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι εργασίες παρακολούθησης και καταπολέμησης των κουνουπιών στον Δήμο Λαρισαίων. Την τρέχουσα εβδομάδα, ως και την Παρασκευή 29 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθεί έλεγχος στις περιοχές: Άγιος Αχίλλειος, Παπαστράτου, Αμπελόκηποι και Άγιος Νικόλαος.

Επίσης θα γίνει έλεγχος και εφαρμογή στα φρεάτια ομβρίων της Λάρισας στις περιοχές: Άγιος Γεώργιος, Λαχανόκηποι, Άγιος Κωσταντίνος, Άγιοι Σαράντα, Νέα Σμύρνη, Γιάννουλη, εργατικές κατοικίες Γιάννουλης ( Παλιές- Νέες), Χαραυγή, Φιλιπούπολη και Άγιος Αθανάσιος.

Η Αντιδημαρχία Αγροτικής Ανάπτυξης παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του προγράμματος και παραμένει στη διάθεση των πολιτών για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6974132700 (Συνεργείο ψεκασμών, χωρίς χρέωση) και στα τηλέφωνα του Δήμου Λαρισαίων: 2413.505.734 και 2413.505.735.