Από τον Δήμο Λαρισαίων ανακοινώνεται ότι ύστερα από τη φανερή πλειοδοτική δημοπρασία που διενεργήθηκε στις 18/09/2025 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Λάρισας, για την εκμίσθωση θέσεων περιπτέρων, δεν προσήλθε κανένας πλειοδότης.

Ως εκ τούτου θα διενεργηθεί επαναληπτική δημοπρασία την Πέμπτη 25/09/2025 και ώρα 11.00 π.μ. στον ίδιο τόπο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 46201/03-09-2025 Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας με ΑΔΑ ΨΩΦΑΩΛΞ-Σ5Α, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στον δικτυακό τόπο του Δήμου Λαρισαίων: https://www.larissa-dimos.gr/el/