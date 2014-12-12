Πιο κοντά στη δημιουργία και λειτουργία «Πράσινου Σημείου» βρίσκεται ο Δήμος Λαρισαίων, ένα έργο που έρχεται να προστεθεί στο σύνολο έργων και δράσεων που υλοποιεί η Δημοτική Αρχή για τη διαχείριση στερεών αστικών αποβλήτων και την ενίσχυση της ανακύκλωσης στη Λάρισα.

Το καθοριστικό βήμα έγινε νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης, με την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Πράσινου Σημείου, από τον Δήμαρχο Λαρισαίων, κ. Θανάση Μαμάκο, παρουσία, παρουσία του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Χρήστου Τερζούδη, του αν. Προϊσταμένου της ΔΤΥ, κ. Αθανάσιου Πατσιούρα, του μηχανικού Τμήματος Κτιριακών Έργων και Αναπλάσεων, κ. Αστέριου Παπαϊωάννου και εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας «Τακούδης» ΑΕ.

«Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο, με διακριτό περιβαλλοντικό αποτύπωμα για την τοπική κοινωνία και τους δημότες της Λάρισας. Στόχος είναι η αύξηση της δυναμικότητας ανακύκλωσης των παραγόμενων (στερών) αποβλήτων και έρχεται να προστεθεί στο σύνολο των έργων και δράσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στον Δήμο μας, για την ενίσχυση της κουλτούρας ανακύκλωσης, πράσινης και κυκλικής οικονομίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων», σημειώνει, μεταξύ άλλων, ο κ. Μαμάκος, με αφορμή την υπογραφή του έργου.

Να σημειωθεί ότι το «Πράσινο Σημείο» είναι ένας οριοθετημένος και διαμορφωμένος χώρος με κατάλληλη κτιριακή υποδομή και εξοπλισμό, ώστε οι δημότες να αποθέτουν ανακυκλώσιμα υλικά, χωριστά συλλεγέντα, όπως χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, υφάσματα, βρώσιμα έλαια ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα και εξοπλισμό (όπως ρουχισμό, έπιπλα, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό), προκειμένου να προωθηθούν στη συνέχεια για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση.

Αναλυτικά

Το έργο «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Λαρισαίων», συνολικού προϋπολογισμού 1.156.022,57 ευρώ (συν Φ.Π.Α.), αφορά στη διαμόρφωση χώρου συλλογής, διαλογής και προσωρινής αποθήκευσης ανακυκλώσιμων και ογκωδών υλικών. Η διάρκεια κατασκευής προσδιορίζεται περίπου στους 10 μήνες (300 ημερολογιακές ημέρες).

Το «Πράσινο Σημείο» βρίσκεται στην κτηματική περιοχή Κουλουρίου Δήμου Λαρισαίων, σε αγροτεμάχιο παράπλευρα του Δημοτικού Αμαξοστασίου και καταλαμβάνει καθαρή επιφάνεια επιφάνεια 10.473,67 μ2, ενώ εφόσον προστεθεί και ο χώρος κατασκευής νέου κοινού κόμβου εισόδου, η συνολική επιφάνεια φτάνει στα 11.933,90 μ2).

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου, περιλαμβάνονται: έργα οδοποιίας για την πρόσβαση – κυκλοφορία – στάθμευση οχημάτων και την ορθή λειτουργία των εγκαταστάσεων, έργα πρασίνου για τη διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου, οικοδομικές εργασίες για την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και άλλων συνοδευτικών έργων, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις για τη λειτουργία των κτιρίων και του περιβάλλοντα χώρου.

Το έργο (Υποέργο 1, Πράξη « Πράσινο Σημείο, Οικιακή Κομποστοποίηση και Εξοπλισμός Επεξεργασίας Ογκωδών Δήμου Λαρισαίων») χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027», ΕΣΠΑ 2021-2027 ενώ την επίβλεψη έχουν οι Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών και Πρασίνου του Δήμου Λαρισαίων