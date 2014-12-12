Η Δημοτική Αστυνομία Δήμου Λαρισαίων ενημερώνει τους πολίτες ότι μπορούν να υποβάλουν ένσταση για παραβάσεις Κ.Ο.Κ. εύκολα και άμεσα ηλεκτρονικά (online), χωρίς φυσική παρουσία.

Η διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή:

Οι πολίτες επισκέπτονται τον δικτυακό τόπο του Δήμου Λαρισαίων ακολουθώντας τη διαδρομή:

Δήμος Λαρισαίων → e-Υπηρεσίες → Δημοτική Αστυνομία → Αίτηση για ένσταση παράβασης ΚΟΚ/Ελεγχόμενης Στάθμευσης

Παροτρύνονται όλοι οι πολίτες να αξιοποιούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή τους, αποφεύγοντας την αναμονή και τις μετακινήσεις.

Να σημειωθεί ότι για όσους το επιθυμούν, η εξυπηρέτηση γίνεται και με φυσική παρουσία:

Οικονόμου εξ Οικονόμων & Ρούσβελτ 8Α (3ος όροφος)

Τρίτη & Πέμπτη: 12:00 – 14:00

Για ακρόαση στο γραφείο της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας :

Τρίτη & Πέμπτη: 12:00 – 14:00 (εκτός εκτάκτων αναγκών με σειρά προτεραιότητας)

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 2410680217, 2410680236.