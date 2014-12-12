Με αφορμή δημόσιες τοποθετήσεις και αναρτήσεις σχετικά με τη λειτουργία των κοινωνικών δομών του Δήμου Λαρισαίων, η δημοτική αρχή σε ανακοίνωσή της αναφέρει τα εξής:

"Ο χώρος εξυπηρέτησης αναγκών αστέγων και λοιπών ευπαθών ομάδων στην οδό Γεωργιάδου λειτουργεί κανονικά, υπό την ευθύνη των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής.

Δεν τέθηκε θέμα διακοπής της λειτουργίας του — ούτε προσωρινής, ούτε οριστικής.

Το πρόσφατο μεμονωμένο περιστατικό που αναδείχθηκε δημόσια αφορούσε άτομο εκτός Λάρισας, το οποίο δεν ήταν καταγεγραμμένο ως ωφελούμενος των υπηρεσιών μας. Με τη δέουσα προσοχή και ευαισθησία, το ζήτημα αντιμετωπίστηκε άμεσα και υπεύθυνα, όπως πράττουμε σε κάθε ανθρώπινη ανάγκη που προκύπτει.

Η Δημοτική Αρχή έχει αποδείξει έμπρακτα ότι η κοινωνική πολιτική δεν είναι ούτε επικοινωνιακή προβολή ούτε αντικείμενο μικροπολιτικής εκμετάλλευσης.

Η συστηματική και ουσιαστική λειτουργία των κοινωνικών δομών του Δήμου αποτελεί χειροπιαστή απόδειξη κοινωνικής ευαισθησίας με συνέπεια και διάρκεια.

Είναι θλιβερό κάποιοι να επιλέγουν να δημιουργούν ανακριβείς εντυπώσεις και να σπεύδουν σε δηλώσεις χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Ακόμη πιο θλιβερό να συμμετέχουν – μόνοι τους – σε διαγωνισμό “κοινωνικής ευαισθησίας”, αγνοώντας την πραγματικότητα και προσπαθώντας να εργαλειοποιήσουν τις πραγματικές ευαισθησίες συνανθρώπων μας.

Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Λαρισαίων παραμένει προσηλωμένη στη στήριξη κάθε συμπολίτη που έχει ανάγκη, και θα συνεχίσει να εργάζεται αθόρυβα αλλά αποτελεσματικά, μακριά από τις λογικές της πολιτικής εκμετάλλευσης του ανθρώπινου πόνου.

Γιατί η ανθρωπιά δεν είναι σύνθημα, είναι πράξη".