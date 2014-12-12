Στη λαϊκή αγορά της Τετάρτης θα βρεθούν αύριο, στις 12.30 μ.μ., μαθητές και εκπαιδευτικοί του 1ου Πειραματικού Γυμνασίου Λάρισας, στο πλαίσιο της δράσης «Μπορούμε» και του εκπαιδευτικού προγράμματος «Το Ταξίδι της Τροφής», που υλοποιείται για δεύτερη χρονιά στη Λάρισα.

Οι μαθήτριες και μαθητές, σε συνεργασία με τους παραγωγούς των λαϊκών αγορών συλλέγουν τρόφιμα, φρούτα και λαχανικά και τα προσφέρουν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λαρισαίων.

Η δράση «Μπορούμε» του Υπουργείου Υγείας, υλοποιείται σε συνεργασία με τον Δήμο Λαρισαίων, το Κοινωνικό Παντοπωλείο, τις Λαϊκές Αγορές και την εκπαιδευτική κοινότητα, ενώ εντάσσεται στο πρόγραμμα «Το Ταξίδι της Τροφής» και της Εθνικής Δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας, με στόχο την προώθηση υγιεινών και βιώσιμων διατροφικών συνηθειών, μέσα από δράσεις κατά της σπατάλης τροφίμων που πραγματοποιούνται σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, σε σχολεία όλης της Ελλάδας.

Να σημειωθεί ότι η Λάρισα βρίσκεται στην πρώτη θέση αναφοράς για μια ακόμη χρονιά, σε σχέση με τα προϊόντα που προσφέρονται.

Πέρυσι, η δράση είχε πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο, στη λαϊκή αγορά της οδού Αγιάς, όπου οι μαθήτριες και οι μαθητές του 4ου ΕΠΑΛ συγκέντρωσαν φρούτα, λαχανικά και άλλα είδη διατροφής, από τους πάγκους των παραγωγών και των πωλητών, τα οποία στη συνέχεια παραδόθηκαν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, για τις ανάγκες των ωφελούμενων οικογενειών.