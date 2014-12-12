Δήμος Λαρισαίων: Ολοκληρώθηκαν οι ψηφιακές εργασίες
Λάρισα | 06 Νοε 2025, 17:28
Από τον Δήμο Λαρισαίων ανακοινώνεται ότι έχουν ολοκληρωθεί οι ψηφιακές εργασίες που ήταν σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί και η πρόσβαση τόσο στον Δικτυακό τόπο (site) όσο και στην Ψηφιακή Πλατφόρμα γίνεται κανονικά.
