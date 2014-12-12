Σε εξέλιξη βρίσκεται η πιστοποίηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στα σχολικά κτίρια του Δήμου Λαρισαίων, από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Ήδη, από τα μέσα του καλοκαιριού έχουν εκκινήσει και ολοκληρωθεί οι απαραίτητοι έλεγχοι και εργασίες σε δέκα σχολικά κτίρια σε Φαλάνη, Ηπειρώτικα, Νέα Πολιτεία και Άγιο Κωνσταντίνο.

Παράλληλα, οι εργασίες ελέγχου συνεχίζονται στα κτίρια σχολικών μονάδων και σε άλλες περιοχές, με βάση την ιεράρχηση αναγκών και προτεραιοτήτων που έχουν τεθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Να σημειωθεί ότι το έργο υλοποιείται με ιδίους πόρους.

«Πρόκειται για μια εξαιρετικά κρίσιμη διαδικασία, την οποία ξεκινήσαμε να εφαρμόζουμε, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Η ασφάλεια των παιδιών είναι αδιαπραγμάτευτη -και αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για μας η δημιουργία ενός σχολικού περιβάλλοντος στο οποίο μαθητές και καθηγητές θα μπορούν να επικεντρώνονται απερίσπαστα στον στόχο τους: την μετάδοση και απόκτηση γνώσεων. Για τα υπόλοιπα, που αφορούν στις τεχνικές εργασίες, φροντίζουμε εμείς», σημειώνει ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Χρήστος Τερζούδης.

Τι προβλέπεται

Με βάση και τη σχετική νομοθεσία, προβλέπεται η πιστοποίηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου Λαρισαίων. Γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος εγκαταστάσεων (πίνακες, φώτα, καλωδιώσεις), γίνεται αντικατάσταση των λαμπτήρων σε αίθουσες και διαδρόμους με λαμπτήρες τεχνολογίας led, ενώ παράλληλα γίνεται έλεγχος σε όλους τους ρευματοδότες (μπρίζες) και ηλεκτρολογικούς πίνακες, με την προσθήκη (όπου απαιτείται) και ρελέ διαφυγής (ασφαλείας). Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος -και οι εργασίες, όπου απαιτούνται- εκδίδεται πιστοποιητικό καλής λειτουργίας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη), το οποίο και κατατίθεται στον ΔΕΔΔΗΕ. Το πιστοποιητικό αυτό έχει ισχύ για δύο έτη, ενώ με την πάροδο αυτών θα γίνεται εκ νέου έλεγχος και ανανέωση του πιστοποιητικού.

Μέχρι τέλος έτους

Όπως προαναφέρθηκε, η διαδικασία των ελέγχων και πιστοποιήσεων έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι, με προτεραιότητα να δίνεται στις σχολικές εγκαταστάσεις με τις μεγαλύτερες ανάγκες (αναφορικά με την κατάσταση των ηλεκτρολογικών τους εγκαταστάσεων). Εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του έτους, θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία για περίπου 40 σχολικά κτίρια, ενώ θα συνεχιστεί και τα επόμενα δύο έτη