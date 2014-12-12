Τις δυνάμεις τους ενώνουν Δήμος Λαρισαίων, Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας και Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» για την υλοποίηση της δράσης «Νύχτα χωρίς Ατυχήματα» στη Λάρισα, το βράδυ του επόμενου Σαββάτου, 18 Οκτωβρίου.

Οι νέες και οι νέοι της πόλης, μέσα από τις δράσεις και πρωτοβουλίες για την Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας, αναλαμβάνουν να μεταφέρουν το μήνυμα «Όλοι διασκεδάζουν. Ένας δεν πίνει… ο Οδηγός της Παρέας!», με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού, ιδίως της νέας γενιάς, ώστε να αντιληφθούν ότι αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί, υιοθετώντας πιο υπεύθυνη στάση ως οδηγοί αλλά και ως συνεπιβάτες.

Κατά τη διάρκεια της δράσης, σε συνεργασία με τους νέους του ΔΣΝ, αλλά και εθελοντές (φορείς και άτομα), καλούνται οι παρέες που έχουν βγει για να διασκεδάσουν, να ορίσουν τον «οδηγό της παρέας», ο οποίος στη συνέχεια θα υποσχεθεί να μην καταναλώσει αλκοόλ όλο το βράδυ. Όταν έρθει η ώρα να αναχωρήσει από το νυχτερινό κέντρο, ο «οδηγός» μπορεί να κάνει, εθελούσια, ένα φιλικό αλκοτέστ, για να διαπιστωθεί εάν τήρησε την υπόσχεσή του. Εάν πράγματι έχει διατηρήσει τον έλεγχο και δεν έχει καταναλώσει αλκοόλ, ο «οδηγός της παρέας» θα επιβραβευτεί με ένα αναμνηστικό δώρο. Σε διαφορετική περίπτωση, θα λαμβάνει τη συμβουλή να αφήσει το όχημά του και να γυρίσει σπίτι του με ταξί ή να οδηγήσει κάποιος άλλος από την παρέα, που δεν έχει καταναλώσει αλκοόλ.

Να σημειωθεί ότι η εν λόγω πρωτοβουλία του ΙΟΑΣ «Πάνος Μυλωνάς» θα πραγματοποιηθεί για 19η χρονιά, σε κεντρικά σημεία και πλατείες πανελλαδικά, στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιεί το Ινστιτούτο για την πρόληψη και μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων στη χώρα μας.

Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Λαρισαίων ενεργοποιεί το δίκτυο εθελοντών του και καλεί όλους τους συλλόγους, φορείς και μεμονωμένους εθελοντές να συμβάλλουν στην υλοποίηση της δράσης, δηλώνοντας τη συμμετοχή τους στο τηλ. 2413 500 228 και στο mail dhmsxes@larissa.gov.gr, στην Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Λαρισαίων, κ.Χρύσα Τζιαστούδη.