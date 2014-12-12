O νέος ΚΟΚ επηρεάζει και τα πρόστιμα στο κέντρο της Λάρισας
Λάρισα | 18 Σεπ 2025, 12:40
Σε ισχύ βρίσκεται από το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025 ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) ο οποίος φέρνει σημαντικές αλλαγές.
Ο Δήμος Λαρισαίων ενημερώνει τους πολίτες ότι, "σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν.5209/13-09-2025), το ύψος των προστίμων που αφορούν τις ζώνες μονίμων κατοίκων (Ρ70) και τη ζώνη ελεγχόμενης στάθμευσης (Ρ69) έχουν ως εξής:
Ζώνη Μόνιμων Κατοίκων: 30 ευρώ.
Ζώνη Ελεγχόμενης Στάθμευσης (επί πληρωμή): 30 ευρώ.
Παρακαλούνται οι πολίτες να τηρούν τους κανόνες που ισχύουν για τη στάθμευση και να συμμορφώνονται με τις νέες ρυθμίσεις, προκειμένου να αποφευχθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις."
