Σε ισχύ βρίσκεται από το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025 ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) ο οποίος φέρνει σημαντικές αλλαγές.

Ο Δήμος Λαρισαίων ενημερώνει τους πολίτες ότι, "σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν.5209/13-09-2025), το ύψος των προστίμων που αφορούν τις ζώνες μονίμων κατοίκων (Ρ70) και τη ζώνη ελεγχόμενης στάθμευσης (Ρ69) έχουν ως εξής:

 Ζώνη Μόνιμων Κατοίκων: 30 ευρώ.

 Ζώνη Ελεγχόμενης Στάθμευσης (επί πληρωμή): 30 ευρώ.

Παρακαλούνται οι πολίτες να τηρούν τους κανόνες που ισχύουν για τη στάθμευση και να συμμορφώνονται με τις νέες ρυθμίσεις, προκειμένου να αποφευχθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις."