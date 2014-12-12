Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται το πρόγραμμα κατεδαφίσεων επικίνδυνων κτιρίων στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Λαρισαίων, με παρέμβαση σε κτίριο επί της οδού Σκουφά, στη Λάρισα, που κατεδαφίστηκε χθες.

Στο σημείο εκτέλεσης των εργασιών βρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι Τεχνικών Υπηρεσιών, κ.Χρήστος Τερζούδης και Πολεοδομίας, κ. Ανδρέας Ανδριτσόπουλος.

Να σημειωθεί ότι προηγηθεί η κατεδάφιση κτιρίου στη συνοικία του Ιπποκράτη, ενώ ακολουθούν άμεσα παρεμβάσεις στην οδό Φουρτούνα (Λάρισα), αλλά και στους οικισμούς Κουτσόχερου και Κουλουρίου.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για κτίρια που έχουν πληγεί από τον σεισμό του 2021 και από την πλημμύρα του 2023, ενώ οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται γίνονται τόσο στο κέντρο της Λάρισας, όσο και στους οικισμούς, με βάση τον σχετικό προγραμματισμό της Αντιδημαρχίας Τεχνικών Υπηρεσιών.

Τα κτίρια που κατεδαφίζονται περιλαμβάνονται στη σχετική λίστα που έχει συντάξει, κατόπιν σχετικών εισηγήσεων και μελετών, η αρμόδια Διεύθυνση Πολεοδομίας, για κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί «επικινδύνως ετοιμόρροπα», μετά τον σεισμό του 2021, αλλά και τις πλημμύρες του Daniel το 2023, ενώ οι εργασίες κατεδάφισης εκτελούνται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Για τις εν λόγω κατεδαφίσεις έχουν υπογραφεί και εκτελούνται δύο εργολαβίες (μία για σεισμόπληκτα, ύψους 97.502,95 ευρώ και μία για πλημμυρόπληκτα, ύψους 195.201,54 ευρώ), συνολικού ύψους περίπου 300.000 ευρώ (συν ΦΠΑ), με χρηματοδότηση από το ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025.