Δήμος Λαρισαίων: Σήμερα οι λαϊκές αγορές της Τρίτης, λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου
Λάρισα | 27 Οκτ 2025, 07:53
Από το Τμήμα Λαϊκών Αγορών του Δήμου Λαρισαίων ανακοινώνεται ότι οι λαϊκές αγορές της Τρίτης θα πραγματοποιηθούν σήμερα, Δευτέρα, στους ίδιους χώρους, εξαιτίας της αυριανής αργίας της 28ης Οκτωβρίου.
