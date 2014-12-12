Από το Τμήμα Λαϊκών Αγορών του Δήμου Λαρισαίων ανακοινώνεται ότι οι λαϊκές αγορές της Τρίτης θα πραγματοποιηθούν σήμερα, Δευτέρα, στους ίδιους χώρους, εξαιτίας της αυριανής αργίας της 28ης Οκτωβρίου.