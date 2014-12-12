Ο ιδιαίτερα σημαντικός ρόλος του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Δήμου Λαρισαίων, καθώς και το έργο που καλείται να επιτελέσει και φέτος για τα παιδιά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Δημάρχου Λαρισαίων με τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης και του Συλλόγου Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών.

Στη συνάντηση μετείχαν, από την Ένωση Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας ο Πρόεδρος, κ.Βασίλειος Σδράκας, ο Αντιπρόεδρος, κ.Παναγιώτης Παπαδημητρίου, η Γενική Γραμματέας, κ.Βασιλική Λαλέ και ο Ταμίας, κ.Πέτρος Κάσσας και από τον Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ν. Λάρισας η Πρόεδρος, κ.Πόπη Ρεβήσιου και η Έφορος Εκδηλώσεων, κ.Μαρία Τσόγια, ενώ εκ μέρους του Δήμου μετείχαν ακόμη ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας, κ.Παναγιώτης Δαλαμπύρας και ο αναπλ.Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Πρόνοιας, κ.Θοδωρής Κυρόπουλος.

«Εξαίρετο και πολύ σημαντικό έργο συνεχίζουν να προσφέρουν τα φροντιστήρια της πόλης μας, που συμμετέχουν με πολύ μεγάλη χαρά στον θεσμό του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Δήμου μας. Με την ανιδιοτελή προσφορά των υπηρεσιών τους στις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, σε συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου, συμμετέχουν ενεργά στο “πλέγμα” κοινωνικής μέριμνας που απλώνουμε, ως Δημοτική Αρχή, για όσους συμπολίτες μας πραγματικά το έχουν ανάγκη -είναι ένα πολύτιμο εργαλείο και βοήθημα», επισημαίνει ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ.Θανάσης Μαμάκος.

Να σημειωθεί ότι όπως επισήμαναν όλοι οι εκπρόσωποι των φορέων που συμμετείχαν στη συνάντηση με τον Δήμαρχο, το Κοινωνικό Φροντιστήριο είναι έτοιμο να υποδεχθεί μαθήτριες και μαθητές, για τη νέα σχολική χρονιά. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή ως τα τέλη Σεπτεμβρίου, στον Συμβουλευτικό Σταθμό της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας (Ηπείρου 96-98, 1ος όροφος).

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα αφορά στην παρακολούθηση μαθημάτων για μαθητές της Α ́, Β ́ και Γ ́ Λυκείου, ενώ τα ξενόγλωσσα προγράμματα αφορούν όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Να σημειωθεί ότι η δράση αυτή βασίζεται στη φιλοσοφία και τις αρχές της συλλογικής προσπάθειας των φορέων, των συλλόγων και των οργανισμών της τοπικής κοινωνίας, με βασική προτεραιότητα την ισότιμη συμμετοχή των νέων σε εκπαιδευτικά προγράμματα και ευκαιρίες μάθησης. Τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα είναι οικονομικά και κοινωνικά.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο “Κοινωνικό Φροντιστήριο” του Δήμου Λαρισαίων είναι:

1.Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία)

2.Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), έτους 2014, όλων των

συνοικούντων μελών της οικογένειας.

3.Εκκαθαριστικό εφορίας φορολογικού έτους 2024 και έντυπο Ε9.

4.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

5.Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κρίνει η υπηρεσία ότι θεωρείται απαραίτητο (διαζύγιο- επιμέλεια παιδιού, γνωμάτευση αναπηρίας αρμόδιας επιτροπής, συμβόλαιο ενοικίου, κάρτα ανεργίας, απόφαση Ε.Ε.Ε. κ.α.)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στον Συμβουλευτικό Σταθμό της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας του Δήμου Λαρισαίων στη διεύθυνση Ηπείρου 96-98, 1ος όροφος (μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου) κατά τις εργάσιμες ημέρες από 9:00 έως τις 14:00 (πληροφορίες στο τηλ. 2414 400 730).