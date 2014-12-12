Με ελέγχους στις περιοχές Ιπποκράτη, Σταθμό, Άγιο Αθανάσιο, Ηπειρωτικά και Νεράιδα, συνεχίζονται την τρέχουσα εβδομάδα, οι εργασίες στο πλαίσιο του έργου καταπολέμησης κουνουπιών του Δήμου Λαρισαίων.

Παράλληλα, θα γίνει έλεγχος και εφαρμογή στα φρεάτια ομβρίων του Δήμου Λαρισαίων και συγκεκριμένα στις περιοχές Λουτρό, Αργυρόμυλοι, Ελευθερές, Κοιλάδα, Ραχούλα, Μάνδρα, Κάστρο, Κουτσόχερο, Αμυγδαλέα, Αβέρωφ, Πυροβολικά, Χαραυγή, Άγιος Αχίλλειος, Παπασταύρου, Αμπελόκηποι και Άγιος Νικόλαος.

Η Αντιδημαρχία Αγροτικής Ανάπτυξης παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του προγράμματος και παραμένει στη διάθεση των πολιτών για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6974132700 (Συνεργείο ψεκασμών, χωρίς χρέωση) και στα τηλέφωνα του Δήμου Λαρισαίων: 2413.505.734 και 2413.505.735.