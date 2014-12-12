Στην υποδοχή 168 υπαλλήλων (ΙΔΟΧ), που θα στελεχώσουν τους Παιδικούς Σταθμούς και τα ΚΔΑΠ-ΚΔΑΠ ΜΕΑ του Δήμου Λαρισαίων προχώρησε η Δημοτική Αρχή, σήμερα το πρωί, στο αμφιθέατρο του Χατζηγιάννειου Πνευματικού Κέντρου.

Πρόκειται για την ανανέωση συμβάσεων για προσωπικό σε Παιδικούς Σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, μέσω υλοποίησης της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της χρονικής περιόδου 2025-2026, στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

«Αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο, ώστε να ενισχύονται με προσωπικό κομβικές Υπηρεσίες του Δήμου μας -τελικός στόχος είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προς τους συμπολίτες μας. Πάγιο αίτημά μας παραμένει το άνοιγμα των διαδικασιών για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού», υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Θανάσης Μαμάκος, με αφορμή την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ο κ. Μαμάκος καλωσόρισε τους υπαλλήλους τονίζοντας τα νευραλγικής φύσεως καθήκοντα που καλούνται να υπηρετήσουν, καθώς πρόκειται για τη φροντίδα μικρών παιδιών, επισημαίνοντας το υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών από τους Παιδικούς Σταθμούς και τα ΚΔΑΠ του Δήμου Λαρισαίων προς τους πολίτες.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις του Αντιδημάρχου Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών, Αχιλλέα Κέλλα, ο οποίος τόνισε, μεταξύ άλλων, «συνεχίζουμε την προσπάθεια για την ενίσχυση των υπηρεσιών του Δήμου σε όλα τα επίπεδα, με στόχο τις καλύτερες υπηρεσίες προς τους συμπολίτες μας -ιδίως προς τα μικρά παιδιά».

Μαζί τους ήταν και ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής μονάδων Β’θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λαρισαίων, κ. Χρήστος Αγορίτσας, καθώς και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Παιδείας, κ.Σταυρούλα Μπαξεβάνου.

Να σημειωθεί ότι μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα ανακοινώνονται και οι λεπτομέρειες για την πρόσληψη 185 υπαλλήλων (πλήρους και μερικής απασχόλησης), στην καθαριότητα σχολικών μονάδων, καθώς και 20 ατόμων για την Καθαριότητα και το Πράσινο.