Ο Δήμος Τεμπών ενημερώνει τους δημότες ότι ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στη Β’ Πρόσκληση του Προγράμματος της Δράσης: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», για την περίοδο 2025–2026.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε και ολοκληρώνεται στις 7 Νοεμβρίου 2025, και πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. (www.eetaa.gr).

Για την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή απαιτείται η χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet της/του αιτούσας/ντα.

Η πλειονότητα των απαιτούμενων στοιχείων θα αντληθεί αυτόματα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Β’ Πρόσκληση έχουν οι αιτούντες για βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, καθώς και για Voucher μειωμένης αξίας, μόνο εφόσον δεν έχουν λάβει Voucher κατά την Α’ Πρόσκληση.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων και των Φορέων/Δομών περιλαμβάνονται αναλυτικά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία έχει αναρτηθεί στις 30 Οκτωβρίου 2025 στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ.

Όλοι οι αιτούντες/αιτούσες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση κατά τη διάρκεια της περιόδου ενστάσεων, ακόμη και στην περίπτωση που η αίτησή τους δεν έχει οριστικοποιηθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα παρακάτω τηλεφωνικά κέντρα ή με την ομάδα τεχνικής υποστήριξης (Helpdesk):

Τηλεφωνικά Κέντρα:

Αθήνα: 213-1320600 & 210-5214600

Λάρισα: 2410-579620

Θεσσαλονίκη: 2310-544714

Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης (Helpdesk):

📧 e-mail: helpdesk@eetaa.gr