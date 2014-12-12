Από το Αστυνομικό Τμήμα Τεμπών εξιχνιάστηκε περίπτωση κλοπής από όχημα και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος άνδρα.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε, ο δράστης, την 24-06-2025 το απόγευμα σε περιοχή του Δήμου Τεμπών, έσπασε το τζάμι Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου και αφαίρεσε από το εσωτερικό μία τσάντα που, όπως καταγγέλθηκε, περιείχε τα χρηματικά ποσά των 1.500 ευρώ και 600 LEI Ρουμανίας, τραπεζικές κάρτες, κινητό τηλέφωνο και προσωπικά έγγραφα-αντικείμενα.