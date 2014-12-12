Δήμος Τεμπών: Η τελική λίστα υποψηφίων στον συνδυασμό του Κώστα Κολλάτου
Τέμπη | 01 Σεπ 2023, 08:46
Με 128 συνολικά υποψηφίους, κατατέθηκε ο συνδυασμός “Συνεργασία για Πορεία Ανάπτυξης” με επικεφαλής τον Κώστα Κολλάτο για τον Δήμο Τεμπών.
Αναλυτικά η ομάδα των υποψήφιων:
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΑΡΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΚΟΛΑΝΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΦΟΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΟΤΤΑΣ ΖΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΑΜΑΡΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΝΑΒΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΖΙΑΒΛΙΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΗΛΙΑΣ
ΚΟΛΟΥΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΑΓΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΡΙΤΣΙΜΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΛΙΧΩΒΑ ΖΩΗ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΕΒΔΑΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΣΜΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΚΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΥΛΙΟΥ ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΖΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΕΡΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΖΙΟΤΖΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΑΠΛΕ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΙΖΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΖΙΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΝΙΚΑ ΧΑΙΔΩ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΙΩΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΣ
ΛΑΓΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΚΑΡΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΖΑΙΡΕΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΗΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΤΖΗΜΗΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΑΚΚΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΑΡΔΑΚΟΥΛΗ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΚΑΝΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΑΚΚΑΒΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΑΦΕΙΡΗ ΠΑΓΩΝΑ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ
ΚΟΛΛΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΝΤΟΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΤΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ ΤΙΜΟΛΕΩΝ
ΛΙΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΗΜΑΓΜΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΕΛΟΓΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΓΙΑΓΚΟΣ
ΤΣΙΛΙΓΚΑ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΛΑΔΙΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΙΟΝΤΑ ΝΑΥΣΙΚΑ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΛΙΩΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΟΥΝΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΤΙΝΑ ΑΓΟΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΔΟΞΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΖΑΡΚΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΑΡΓΑΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΖΑΙΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΑΚΟΛΛΑΡΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΕΦΚΕΤ
ΠΡΑΠΑ ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΧΑΔΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΔΟΥΛΗΣ
ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΖΙΑΒΛΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΛΟΥΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΟΥΤΣΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΑΝΙΔΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΙΟΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΣΙΑΠΛΕ ΠΑΓΩΝΑ ΘΩΜΑΣ
ΤΣΙΟΥΡΒΑΣ ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΟΥΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΟΓΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΔΙΨΑΝΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΖΩΚΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΛΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΑΣΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΡΕΝΤΙΖΕΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΑΝΘΟΣ
ΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΔΟΥΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΣΟΥΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΖΙΤΖΙΚΑ ΜΕΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΧΑΤΖΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΤΖΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΑΛΙΝΟΣ
ΖΑΡΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΤΕΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΤΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΖΙΚΑ ΑΣΙΟΝ ΚΡΕΝΑΡ
ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΓΚΟΛΑΝΤΑΣ ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΖΑΜΠΕΚΑ ΣΥΡΜΩ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΙΤΑΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΜΑΡΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΜΗΛΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΤΑΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΡΑΒΕΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ