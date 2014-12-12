Με μια όμορφη και συγκινητική δράση στα Δημοτικά Σχολεία Συκουρίου και Μακρυχωρίου ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις του Δήμου Τεμπών για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, η οποία φέτος πραγματοποιείται με το σύνθημα «Συνδυάζω – Μετακινούμαι».

Η έναρξη έγινε με την παρουσία καταξιωμένων μαραθωνοδρόμων, οι οποίοι μίλησαν για τη δύναμη της θέλησης και της συνεχούς προσπάθειας, αλλά και για το πώς ο αθλητισμός μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης και θετικής αλλαγής στη ζωή κάθε ανθρώπου. Οι μικροί μαθητές συμμετείχαν με ενθουσιασμό σε διαδραστικά παιχνίδια και δραστηριότητες, μεταφέροντας το μήνυμα ότι η κίνηση, η άσκηση και η βιώσιμη μετακίνηση αποτελούν επιλογές που βελτιώνουν την καθημερινότητά μας και προστατεύουν το περιβάλλον.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας αποτελεί έναν θεσμό που έχει καθιερωθεί και στη χώρα μας, δίνοντας έμφαση στην αλλαγή των συνηθειών μας όσον αφορά τις μετακινήσεις, στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθησίας και στην καλλιέργεια μιας νέας κουλτούρας μετακίνησης, με περισσότερο περπάτημα, ποδήλατο, άθληση και λιγότερη χρήση του αυτοκινήτου.

Ο Δήμαρχος Τεμπών, κ. Γεώργιος Μανώλης, δήλωσε σχετικά:

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ξεκινήσαμε τις δράσεις μας από τα σχολεία, εκεί όπου χτυπά η καρδιά του μέλλοντος του τόπου μας. Οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν από κοντά μαραθωνοδρόμους, αθλητές που με αγώνα, πείσμα και προσήλωση κατόρθωσαν να ξεπεράσουν εμπόδια και να κατακτήσουν κορυφές. Το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε είναι ότι η άσκηση, η κίνηση και η βιώσιμη μετακίνηση δεν είναι μόνο επιλογές υγείας, αλλά και στάσεις ζωής που οδηγούν σε μια κοινωνία πιο ανθρώπινη και πιο φιλική προς το περιβάλλον. Ο Δήμος Τεμπών θα συνεχίσει να στηρίζει και να αναπτύσσει δράσεις που εμπνέουν τη νέα γενιά, ενισχύουν την αθλητική παιδεία και καλλιεργούν οικολογική συνείδηση.»

Οι εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας στο Δήμο Τεμπών θα συνεχιστούν όλη την εβδομάδα με ποικίλες δράσεις σε σχολεία και κοινότητες, δίνοντας την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να συμμετέχουν ενεργά, να ψυχαγωγηθούν και να γίνουν κοινωνοί ενός διαφορετικού τρόπου σκέψης και ζωής.