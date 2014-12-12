Ο Δήμαρχος Τεμπών, Γιώργος Μανώλης, είχε συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τη Γενική Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, κα Αργυρώ Ζέρβα.

Στη συνάντηση παρευρέθηκε και ο Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Γκατζόγιας.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η πορεία υλοποίησης σειράς έργων που χρηματοδοτούνται από τη Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων, τα οποία αφορούν τον Δήμο Τεμπών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε:

στις μελέτες αρδευτικών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη και στις προσκλήσεις που πρόκειται να εκδοθούν σύντομα,

που βρίσκονται σε εξέλιξη και στις προσκλήσεις που πρόκειται να εκδοθούν σύντομα, καθώς και στην ενημέρωση για την πορεία αξιολόγησης των προτάσεων αγροτικής οδοποιίας που έχει καταθέσει ο Δήμος Τεμπών.

Η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων, όπως ενημερώθηκε ο Δήμαρχος, αναμένεται να ολοκληρωθεί προς το τέλος του έτους, ανοίγοντας τον δρόμο για την υλοποίηση σημαντικών παρεμβάσεων που θα διευκολύνουν την καθημερινότητα των αγροτών.

Ο κ. Μανώλης, μετά τη συνάντηση, τόνισε:

«Η συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη της υπαίθρου και τη στήριξη των παραγωγών μας. Εργαζόμαστε με σχέδιο και επιμονή, ώστε να προχωρήσουν άμεσα τα έργα που θα βελτιώσουν τις υποδομές και θα ενισχύσουν την τοπική οικονομία.»

Από την πλευρά της, η Γενική Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Αργυρώ Ζέρβα, δήλωσε:

«Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στηρίζει έμπρακτα τους δήμους που προχωρούν με ώριμες και στοχευμένες προτάσεις για την αναβάθμιση των αγροτικών υποδομών. Ο Δήμος Τεμπών είναι ένας από αυτούς τους δήμους που εργάζονται με συνέπεια για να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η συνεργασία μας συνεχίζεται στενά, με κοινό στόχο την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο.»