Ένα νέο θεσμό που έχει στόχο να προωθήσει το θέατρο εγκαινιάζει ο δήμος Τυρνάβου, διοργανώνοντας το 1ο Φεστιβάλ Θεάτρου στις 7, 8 και 9 Νοεμβρίου 2025, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γυναικών Τυρνάβου. Το Φεστιβάλ έρχεται να δώσει χώρο στη δημιουργία, στην έκφραση και στη συνεργασία αποδεικνύοντας έμπρακτα πως ο πολιτισμός αποτελεί δικαίωμα

και ανάγκη όλων.

Για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία ο δήμαρχος Τυρνάβου κ. Στ. Τσικριτσής, στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου υπογράμμισε ότι το Φεστιβάλ Θεάτρου “είναι μια πρωτοβουλία που γεννιέται μέσα από τη συλλογική προσπάθεια. Στόχος μας είναι ο πολιτισμός να μη μένει στα λόγια, αλλά να γίνεται πράξη που ενώνει την κοινωνία μας. Το θέατρο είναι ο καθρέφτης της ανθρώπινης εμπειρίας, είναι ο διάλογος της κοινότητας με τον εαυτό της”.

Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Ε. Μαμανού ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «η τέχνη δεν είναι προνόμιο, αλλά δικαίωμα. Θέλουμε οι πολίτες του Τυρνάβου να συναντηθούν με το θέατρο όχι μόνο ως θεατές, αλλά και ως συμμετέχοντες. Να ζήσουν τη χαρά της δημιουργίας και της συνύπαρξης».

Από την πλευρά του, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής κ. Η. Τζαφέτας παρουσίασε τη φιλοσοφία και τη δομή του Φεστιβάλ, που περιλαμβάνει δύο σκέλη:

• Εκπαιδευτικές δράσεις, με εξαίρετους εισηγητές για όσους θέλουν να γνωρίσουν την τέχνη του θεάτρου εκ των έσω.

• Θεατρικές παραστάσεις, που θα φιλοξενηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου και θα είναι ανοιχτές στο κοινό.

Η Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Τυρνάβου, κ. Ε. Βαρδιοπούλου, ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας αυτής, σημειώνοντας πως “πρόκειται για μια συνεργασία που προάγει το θέατρο ως μέσο άμεσης συναισθηματικής αλληλεπίδρασης, μετάδοσης μηνυμάτων, επηρεασμού και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης. Από την αρχαιότητα ως σήμερα, το θέατρο παραμένει ο πιο ζωντανός διάλογος της κοινωνίας με τον εαυτό της”. Όλες οι δράσεις του Φεστιβάλ είναι δωρεάν και ανοιχτές στο κοινό.