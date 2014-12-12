Ένα νέο έργο για την αντιπλημμυρική θωράκιση της ευρύτερης περιοχής των Α’ Εργατικών Κατοικιών και της οδού Βόλου στα Φάρσαλα ξεκινά το προσεχές διάστημα, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Δήμαρχο Φαρσάλων κ. Μάκη Εσκίογλου και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας.

Το έργο αφορά την αποκατάσταση της παροχετευτικότητας του ρέματος που διέρχεται τον πολεοδομικό ιστό της πόλης και συγκεκριμένα τα βόρεια πολύγωνα. Στο τμήμα όπου το ρέμα διασχίζει τον οικισμό θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις, ώστε με το νέο έργο να επιτυγχάνεται η μέγιστη υδραυλική απόδοση για την κατηγορία του.

Σε δήλωσή του ο κ. Εσκίογλου, μετά την υπογραφή της σύμβασης, τόνισε: «Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνουμε την έναρξη ενός ακόμη σημαντικού έργου για την αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης μας. Η παρέμβαση αυτή, που αφορά το ρέμα το οποίο διασχίζει τα βόρεια πολύγωνα της πόλης και τις περιοχές των Α’ Εργατικών Κατοικιών και της οδού Βόλου, έρχεται να δώσει λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα, θωρακίζοντας την περιοχή από μελλοντικούς κινδύνους.

Η χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο της έκτακτης ενίσχυσης για την αντιμετώπιση των καταστροφών που προκάλεσε η θεομηνία «Daniel», μας επιτρέπει να προχωρήσουμε σε ένα έργο ουσίας, που αναβαθμίζει την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας. Ως Δημοτική Αρχή συνεχίζουμε με σχέδιο, επιμονή και υπευθυνότητα να διεκδικούμε και να υλοποιούμε έργα που ενισχύουν τις υποδομές και δημιουργούν ένα πιο ασφαλές και βιώσιμο περιβάλλον για όλους τους κατοίκους της επαρχίας μας.»

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω έκτακτης χρηματοδότησης, με σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση των ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν στον Δήμο Φαρσάλων από την πλημμύρα «Daniel» τον Σεπτέμβριο του 2023.