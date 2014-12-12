Πρόταση ψηφίσματος για την καταδίκη της βίας και στήριξη των αιρετών και εργαζομένων του Δήμου Λαρισαίων, με αφορμή το επεισόδιο βιαιοπραγίας εναντίον του Αντιδημάρχου Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, κ. Αχιλλέα Κέλλα, την περασμένη Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025, καταθέτει η Δημοτική Αρχή στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο, που ξεκινά σε λίγη ώρα.

Αναλυτικά, η πρόταση ψηφίσματος έχει ως εξής:

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας, στη σημερινή του συνεδρίαση, καταδικάζει ομόφωνα και απερίφραστα τη βίαιη επίθεση που δέχθηκε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, κ. Αχιλλέας Κέλλας, εντός του Δημαρχείου, από ιδιώτη.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ανησυχητική και απολύτως καταδικαστέα πράξη, που στρέφεται όχι μόνο κατά ενός αιρετού προσώπου, αλλά και κατά των θεσμών της τοπικής δημοκρατίας και της ίδιας της κοινωνικής συνοχής.

Η βία, σε οποιαδήποτε μορφή της, δεν έχει θέση ούτε στον δημόσιο βίο ούτε στην κοινωνία μας. Δεν αποτελεί μέσο έκφρασης ή διαμαρτυρίας, αλλά πλήγμα στον πολιτισμό και στον διάλογο που πρέπει να χαρακτηρίζουν κάθε δημοκρατική κοινότητα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει την αμέριστη στήριξή του στον Αντιδήμαρχο κ. Κέλλα, καθώς και σε κάθε αιρετό και υπάλληλο του Δήμου που εργάζεται με αφοσίωση στην υπηρεσία των πολιτών.

Δηλώνει παράλληλα ότι οποιαδήποτε μορφή εκφοβισμού, απειλής ή προσβολής εναντίον αιρετών ή εργαζομένων δεν θα γίνει ανεκτή και θα αντιμετωπίζεται με τη σοβαρότητα που αρμόζει στη θεσμική τάξη και στη νομιμότητα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του να υπερασπίζεται τον δημοκρατικό διάλογο, τον αλληλοσεβασμό και την ειρηνική συνύπαρξη ως αδιαπραγμάτευτες αξίες της τοπικής κοινωνίας.

Ο Δήμος Λαρισαίων θα συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του με γνώμονα τη θεσμική ευθύνη και την προσήλωση στις αρχές της δημοκρατίας, της ευνομίας και του σεβασμού προς κάθε πολίτη.