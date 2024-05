Ανοιχτή ξενάγηση κοινού στην έκθεση «Your history, it’s not my story», της Αρτέμιδος Ποταμιάνου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 Μαΐου στις 19:00 το απόγευμα, στην Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα.

Η ατομική έκθεση της Αρτέμιδος Ποταμιάνου με τίτλο “Your history, it’s not my story” εγκαινιάστηκε στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα στις 6 Απριλίου 2024, και αποτελεί μέρος μιας τριλογίας που συνεχίζεται ως ανοιχτός διάλογος στο χρόνο, θέτει αξιακά ζητήματα πάνω στην γυναικεία φύση και όσα την ταλανίζουν. Επικεντρώνεται στην συνθήκη επιλογής ελευθερίας ή ανελευθερίας και πως αυτή ταυτοποιείται στην γυναικεία συνείδηση αλλά και στους ρόλους που καλείται να παίξει. Η έκθεση ολοκληρώνεται στις 15 Μαϊου και με αφορμή το γεγονός αυτό η επιμελήτρια της έκθεσης κ. Έφη Μιχάλαρου θα πραγματοποιήσει ανοιχτή ξενάγηση στο κοινό.

Με αφετηρία το μεταλλικό πλέγμα του αίθριου που παραπέμπει μορφολογικά στα κλουβιά της, η καλλιτέχνιδα δημιουργεί μία site-specific εγκατάσταση. Η πολύπλοκη εγκατάσταση κλουβιών εμπνευσμένα από υπαρκτά κτήρια, δισυπόστατα σύμβολα φυλακής ή προστασίας ή και τα δύο ανάλογα με την οπτική του θεατή, εμπεριέχουν τις κοινωνικές συνθήκες που καλείται να επιλέξει και να βιώσει μία γυναίκα, εγκλωβιστικές ή προστατευτικές, αφού μέσα στην ιστορία της τέχνης, την συναντάμε αρκετές φορές με τον συμβολισμό του πουλιού. Ενώ η απρόσμενη τοιχογραφία- ταπετσαρία, στους τοίχους, που συντίθεται και συναπαρτίζεται από οικείες και ανοίκειες εικόνες, που δημιουργεί η καλλιτέχνιδα στους τοίχους της Πινακοθήκης, αποτελείται από μονάδα επαναλαμβανόμενου μοτίβου που απαρτίζεται από γνωστά έργα τέχνης, που δεικνύουν τους ρόλους θέασης του γυναικείου κόσμου από τους άντρες. Γνωστά πορτρέτα γυναικών δημιουργημένα από σημαντικούς άντρες καλλιτέχνες, μεταλλάσσονται από την Ποταμιάνου με επέμβαση κολλάζ από μέρη γνωστών έργων που απεικονίζουν προσωπογραφίες ανδρών διατηρώντας τη γυναικεία τους ταυτότητα.

Η έκθεση, ολοκληρώνεται με την βιντεο-εγκατάσταση ‘’ART SEEN – ART SCENE’’, που μέσα από τον ‘’παραμορφωτικό καθρέφτη’’ της ιστορίας, προβάλλονται οι διαστρεβλώσεις της τέχνης, που αφομοιώθηκαν και επικράτησαν ως κοινωνικά πρότυπα. Ένα βιντεο-κολλάζ αποσπασμάτων από χολιγουντιανές ταινίες που παρουσιάζουν τις ζωές των εικαστικών, σε αντίστιξη με σκηνές από ντοκιμαντέρ που μιλάνε οι ίδιοι για σημαντικές ενότητες όπως η εκμάθηση της τέχνης, το ταλέντο ή τη δόξα, προβάλλοντας τον εαυτόν τους και την πρακτική τους, μέσα από την αγιοποίηση. Στο βίντεο, παρουσιάζονται τα στερεότυπα που περιβάλλουν την τέχνη και πως αυτά παγιώνουν στο συλλογικό ασυνείδητο την καλλιτεχνική μυθιστορία.

Επιμέλεια: Έφη Μιχάλαρου, Κριτικός Τέχνης & Επιμελήτρια Εκθέσεων, Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Τεχνοκριτικών της AICA Hellas

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Πληροφορίες:

Διάρκεια Έκθεσης: 6/4-15/5/24

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα

Γ. Παπανδρέου 2, 41334 Λάρισα

Τηλ. 2410 623615, 2410616266

Email: info@katsigrasmuseum.gr

www.katsigrasmuseum.gr