“Ζωντανό” παραμένει το Πρόγραμμα “Απόλλων “ για τις Ενεργειακές Κοινότητες των Περιφερειών της χώρας, έπειτα από τις διαβεβαιώσεις που παρείχε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος, κατά την διάρκεια συνάντησης που είχε την Τετάρτη με τους Προέδρους του Δικτύου των Ενεργειακών Κοινοτήτων του προγράμματος “Απόλλων”.

Την ίδια ώρα αποσαφηνίστηκε από το Υπουργείο πως μετά την απένταξη από το Ταμείο Ανάκαμψης των 100 εκ ευρώ για τα ευάλωτα νοικοκυριά δεν θα υπάρξει δράση μέσω του Προγράμματος “Απόλλων”.

Ο κ. Τσάφος παράλληλα άφησε ανοιχτό το ζήτημα της τήρησης των υπεσχημένων από την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου αναφορικά με το ύψος του ποσοστού της ωφέλειας για τους Συνεταίρους των Ενεργειακών Κοινοτήτων του Προγράμματος – Δήμοι, ΔΕΥΑ, ΤΟΕΒΓΟΕΒ- . Στην ουσιαστική συζήτηση που υπήρξε ο Υφυπουργός δεν δεσμεύτηκε για το ύψος του “μέχρι και 50%” μείωσης που αρχικά είχε ανακοινωθεί από την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου, επισημαίνοντας τις τεχνικές δυσκολίες που θεωρεί ως άνθρωπος της αγοράς πως υπάρχουν με τους υποψήφιους αναδόχους του Προγράμματος.

Ο κ. Τσάφος άκουσε με προσοχή τις ενστάσεις και τους προβληματισμούς των Προέδρων των Ενεργειακών Κοινοτήτων οι οποίοι έθεσαν το σύνολο των ζητημάτων που πρέπει να αποσαφηνιστούν στο πρόγραμμα “Απόλλων” τα οποία είναι:

- Συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Προγράμματος

- Εάν θα επιλέξει το Υπουργείο σταθερή τιμή έκπτωσης για τις Ενεργειακές Κοινότητες, ή εν τέλει ποσοστό μείωσης του κόστους ενέργειας για τις ΔΕΥΑ , του Δήμουςκαι Περιφέρειες, τους ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ

- Η ένταξη του οδοφωτισμού των Δήμων στα οφέλη έκπτωσης του προγράμματος

- Η ανώτερη ποσοστιαία τιμή έκπτωσης για τους αγρότες των ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ την αρδευτική περίοδο

- Η σύμφωνη γνώμη της κυβέρνησης ως προς την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου στις συμβάσεις με τους αναδόχους που θα υπογραφούν, στις περιόδους ανόδου της τιμήςτης παραγόμενης από τις ΑΠΕ ενέργειας

- Η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου του νόμου του Προγράμματος “Απολλων”, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στις Ενεργειακές Κοινότητες των Περιφερειών του Προγράμματος, κοινωνικές δομές και ιδρύματα

Να σημειωθεί πως οι Πρόεδροι των Ενεργειακών Κοινοτήτων ζήτησαν να εξευρεθούν πόροι για την για την διάσωση του Προγράμματος στο σκέλος των ευάλωτων νοικοκυριών.

Η συνάντηση στην οποία συμμετείχε και η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου κα Δέσποινα Παλιαρούτα, ολοκληρώθηκε με την δέσμευση του κ. Υφυπουργού ότι σύντομα θα υπάρξει νέα συνάντηση, στην οποία, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα παρουσιάσει στο Δίκτυο των Ενεργειακών Κοινοτήτων του Προγράμματος Απόλλων, τις τελικές του προτάσεις προς διαμόρφωση, ώστε επιταχυνθούν τα βήματα υλοποίησης του Προγράμματος.

Σε δήλωση του ο Πρόεδρος της Ενεργειακής Κοινότητας Πολιτών της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εξυπηρέτησης Πολιτών Γιάννης Αναστασίου σημείωσε:

«Το πρόγραμμα “Απόλλων” σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις που λάβαμε από τον κ. Τσάφο παραμένει “ζωντανό” και αυτή είναι πολύ σημαντική εξέλιξη, ωστόσο, υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες ως προς την υλοποίηση του, καθώς, είναι σαφές πως, ο «νέος» “Απόλλων” που μας παρουσιάστηκε ως πρόθεση, είναι διαφοροποιημένος σε σχέση με την εκκίνηση του Προγράμματος από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η χθεσινή μας συνάντηση με τον κ. Υφυπουργό στην πραγματικότητα είναι η έναρξη μιας δύσκολης συζήτησης μεταξύ του Υπουργείου και τις Ενεργειακές Κοινότητες των Περιφερειών του Προγράμματος “Απόλλων”, που ως Δίκτυο διεκδικούμε την υλοποίηση του συνόλου των ευεργετημάτων του Προγράμματος όπως είχαν εξαρχής τεθεί. Το ποσοστό της έκπτωσης που θα αποφασιστεί είναι κρίσιμο, όπως κρίσιμη είναι και η εγγύηση της πολιτείας σε περιόδους ανόδου των τιμών της ενέργειας από τις ΑΠΕ. Ευελπιστούμε πως το χρονοδιάγραμμα και οι λεπτομέρειες υλοποίησης του Προγράμματος θα αποσαφηνιστούν σύντομα προς όφελος των πολιτών και των Συνεταίρων των Ενεργειακών Κοινοτήτων των Περιφερειών».