Τον 2ο Διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα το Κάστανο και την καλλιέργεια του, στη Μελιβοία και την ευρύτερη περιοχή Κισσάβου και Μαυροβουνίου, διοργανώνει ο Οργανισμός «Μελιβοίας Δέμας» σε συνεργασία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μελιβοίας και το Σωματείο Επαγγελματιών Φωτογράφων Λάρισας.

Ο διαγωνισμός θα αναδείξει τις τρεις καλύτερες φωτογραφίες που θα επιλεγούν από την κριτική επιτροπή του Σωματείου Επαγγελματιών Φωτογράφων, οι οποίες θα κερδίσουν αντίστοιχα χρηματικά έπαθλα:

300 ευρώ για το πρώτο βραβείο

200 ευρώ για το δεύτερο βραβείο

100 ευρώ για το τρίτο βραβείο

Παράλληλα θα απονεμηθούν και τιμητικές διακρίσεις.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι ανεξαιρέτως οι Έλληνες Πολίτες, επαγγελματίες ή ερασιτέχνες φωτογράφοι με μοναδική εξαίρεση τα μέλη της κριτικής επιτροπής. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να στείλουν μέχρι πέντε (5) φωτογραφίες με θέμα το κάστανο και την καλλιέργεια του στην ηλεκτρονική διεύθυνση melivoiasdemas@gmail.com, το αργότερο μέχρι το Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2024 στις 12.00 (μεσημέρι).

Οι φωτογραφίες που θα υποβληθούν στο διαγωνισμό δεν πρέπει να φέρουν ειδική σήμανση (υπογραφή ή λογότυπο) και θα αποσταλούν ανώνυμες στην κριτική επιτροπή. Τα στοιχεία του φωτογράφου θα πρέπει να αναγράφονται στο σώμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποβολής (και όχι στη φωτογραφία). Απαραιτήτως θα πρέπει να αναφέρονται και τα στοιχεία επικοινωνίας του διαγωνιζόμενου (κινητό ή σταθερό τηλέφωνο)

Οι φωτογραφίες θα αξιολογηθούν από την κριτική επιτροπή και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Γιορτής Κάστανου 2025 την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, στην Πλατεία της Μελιβοίας, όπου θα δοθούν τα χρηματικά έπαθλα στους νικητές.