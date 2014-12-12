Συγκέντρωση και πορεία σήμερα το πρωί στην Κεντρική Πλατεία Λάρισας, στο πλαίσιο της απεργιακής συγκέντρωσης μετά το κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου, ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Αρκετός κόσμος, ως επι το πλείστον όμως οι συνήθεις των διαδηλώσεων καθώς η μεγάλη μάζα δεν απήργησε.

Το κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου Λάρισας:

“Να αποσυρθεί τώρα το νέο αντεργατικό τερατούργημα για το 13ωρο & τα ευέλικτα ωράρια

Όλοι στα Συνδικάτα – Όλοι στον αγώνα για 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο

Για γενναίες αυξήσεις στους μισθούς και Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Τώρα είναι η ώρα της οργάνωσης, του αγώνα! Με τα συνδικάτα μας ανοίγουμε τον δρόμο για την ανατροπή, για να ικανοποιηθούν ανάγκες μας κόντρα στα συμφέροντα των λίγων!

Η πανελλαδική πανεργατική απεργία την Τετάρτη 1η Οκτώβρη έστειλε το μήνυμα, ότι το νομοσχέδιο της κυβέρνησης της ΝΔ για την αποκτήνωση των εργαζομένων απορρίπτεται, ενώ συγχρόνως υπάρχει συσσωρευμένη αγανάκτηση για το σύνολο της αντιλαϊκής πολιτικής.

Κράτος – κυβέρνηση – κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης, φέρνουν νόμους για το ξεζούμισμα των εργαζόμενων και με το νομοσχέδιο έκτρωμα η κυβέρνηση της ΝΔ θέλει να πραγματοποιήσει τα πιο μεγάλα όνειρα της εργοδοσίας.

Πιο συγκεκριμένα η κυβέρνηση προωθεί τη δυνατότητα στους εργοδότες:

• Να «κρατάνε» στη δουλειά κάθε εργαζόμενο μέχρι και 13 ώρες την ημέρα, δηλαδή συμπληρώνουν αυτό που ισχύει σήμερα, το 13ώρο σε δυο και πάνω εργοδότες και διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου σε εβδομαδιαία βάση.

• Υπερωρίες ακόμα και στην εκ περιτροπής εργασία!

• Να ξεχαρβαλώνουν το ωράριο των εργαζομένων με τη δυνατότητα ευέλικτης προσέλευσης ως και 120 λεπτών από την τυπική έναρξη και λήξη του ωραρίου καθώς και να μη θεωρείται εργάσιμος χρόνος ο χρόνος «προετοιμασίας».

• Προσλήψεις & απολύσεις με ένα κλικ και προσλήψεις εργαζομένων με συμβάσεις «δύο ημερών», ακόμα και ανήλικους!

• Να κομματιάζουν την ετήσια άδεια των εργαζομένων,σε 4 «πενθήμερα» όλο τον χρόνο.

Ποιος εργαζόμενος άραγε θα βλέπει τα παιδιά του μετά από 13 ώρες δουλειά; Πόσοι εργάτες παραπάνω θα σακατεύονται όταν θα δουλεύουν 60 και 70 ώρες την εβδομάδα;

Το νομοσχέδιο δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα αλλά και τους δημοσίους υπαλλήλους. Γιατί κάθε επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα είναι προπομπός για συνολικότερη επίθεση στους εργαζομένους. Γιατί υπάρχουν εργαζόμενοι που δουλεύουν στις υπηρεσίες του κράτους που εμπίπτουν στις διατάξεις του νομοσχεδίου πχ εργολαβικοί εργαζόμενοι. Γιατί στις οικογένειες των εργαζομένων δεν δουλεύουν όλοι μόνο στον ιδιωτικό ή μόνο στον δημόσιο τομέα. Γιατί έχει εκτοξευθεί ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων που δουλεύουν και στον ιδιωτικό τομέα ως δεύτερη δουλειά. Γιατί σε μια σειρά υπηρεσίες η εντατικοποίηση χτυπά ήδη στο κόκκινο! Όλα αυτά είναι το έδαφος για να γενικευτεί η εφαρμογή τέτοιων εκτρωματικών διατάξεων!

Δίπλα στα εξαντλητικά ωράρια και την εργοδοτική τρομοκρατία έρχεται να προστεθεί η ανασφάλεια λόγω του ιμπεριαλιστικού πολέμου και της πιθανότητας οι φλόγες του να αγκαλιάσουν και την περιοχή µας. Ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες πολεμικής προετοιμασίας, απαιτούν να επιβληθεί η λογική «τα κεφάλια μέσα» στους χώρους δουλειάς. Για αυτό και βάζουν στο στόχαστρο τους πρωτοπόρους συνδικαλιστές. Για αυτό και φέρανε σχέδιο νόμου για το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων, που ποινικοποιεί τη συνδικαλιστική δράση, το δικαίωμα στην απεργία, την κριτική και ανοίγει τον δρόμο για την ένταση της καταστολής απέναντι συνολικά στο εργατικό-λαϊκό κίνημα.

Δύο χρόνια συμπληρώθηκαν από την έναρξη της νέας φάσης κλιμάκωσης του εγκληματικού πολέμου του ισραηλινού κράτους-δολοφόνου εναντίον του παλαιστινιακού λαού, δύο χρόνια απερίγραπτης σφαγής και ισοπέδωσης από τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας, κλιμάκωσης της κατοχικής βίας στη Δυτική Όχθη και απογείωσης της ευρωατλαντικής στήριξης στο κράτος – τρομοκράτη με όλα τα μέσα, στρατιωτικά, πολιτικά και οικονομικά.

Η κυβέρνηση της ΝΔ, όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις όπως και όλα τα ευρωΝΑΤΟικά κόμματα, έχουν ιστορικές ευθύνες για τη βαθιά εμπλοκή της χώρας μας στο μακελειό. Για τις βάσεις του θανάτου που αποτελούν στόχο αντιποίνων. Για τις φρεγάτες και τα όπλα στο εξωτερικό, που μας εμπλέκουν άμεσα στον πόλεμο. Και όλα αυτά για το ποιος θα ελέγχει τους δρόμους μεταφοράς ενέργειας και εμπορευμάτων, σε ποιόν θα ανήκουν οι αγορές.

Δυναμώνουμε τη σύγκρουση μέχρι την τελική δικαίωση με την πολιτική του «κόστους – οφέλους», που γεμίζει με «Τέμπη» τη ζωή μας με την πρόκληση της συγκάλυψης που συνεχίζεται και που μετράει «κέρδη και ζημιές» σε βάρος μας.

Γνωρίζουμε καλά πως για να κερδίσουν οι εργαζόμενοι πρέπει να χάσει το κεφάλαιο. Δεν υπάρχει μέση λύση, δεν υπάρχουν σωτήρες και “προοδευτικές” κυβερνήσεις που να εξασφαλίσουν και τα δύο.

Η πλούσια πείρα που συγκεντρώσαμε από τις μάχες του προηγούμενου διαστήματος, από τις συγκλονιστικές συγκεντρώσεις για τα Τέμπη, τις μεγάλες απεργίες για τις ΣΣΕ, τα αντιπολεμικά συλλαλητήρια, τις διαδηλώσεις αλληλεγγύης στον ηρωικό Παλαιστινιακό λαό χρειάζεται να γίνει πηγή δύναμης για τους μεγάλους αγώνες που έρχονται!

Δρόμος μας η οργάνωση! Δύναμη μας η ανατροπή! Απαιτούμε :

 7ωρο- 5ημερο- 35ωρο για όλους.

 Κατάργηση της διευθέτησης του χρόνου εργασίας και όλων των μορφών ελαστικής απασχόλησης, των απλήρωτων υπερωριών. Κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας.

 Επαναφορά κατακτήσεων όπως το ξεπάγωμα των τριετιών, η μετενέργεια & η αρχή της ευνοϊκότερης σύμβασης. Επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων για την ΕΓΣΣΕ. Επαναφορά 13ου -14ου μισθού και σύνταξης για εργαζόμενους στο δημόσιο και συνταξιούχους αντίστοιχα.

 Λεφτά για μισθούς, Υγεία, Παιδεία, και όχι για του πολέμου τα σφαγεία και τα κέρδη των λίγων! Αυξήσεις στους μισθούς, ΣΣΕ, μέτρα προστασίας του εισοδήματος των λαϊκών νοικοκυριών. Ενίσχυση των νοσοκομείων, των σχολείων, της πολιτικής προστασίας.

 Προστασία της λαϊκής κατοικίας! Πλήρης νομοθετική προστασία της πρώτης κατοικίας των λαϊκών νοικοκυριών και απαγόρευση των πλειστηριασμών της πρώτης κατοικίας.

 Καμιά εμπλοκή της χώρας μας στο μακελειό! Να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου όπως η 110Πμ στην πόλη μας και σε όλη τη χώρα! Να γυρίσουν πίσω τα πλοία και το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων που βρίσκονται σε αποστολές στο εξωτερικό.

 Λευτεριά στην Παλαιστίνη! Ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Άμεση διακοπή κάθε σχέσης της ελληνικής κυβέρνησης με το κράτος – δολοφόνο του Ισραήλ.

 Να φύγει το Ευρωστρατηγείο (Hellenic European Union Operations Headquarters EL EU OHQ) από την 1η Στρατιά. Να σταματήσει να αξιοποιείται ως κέντρο επιχειρήσεων της επιχείρησης «Aspides» της ΕΕ, όπως και καμία άλλη υποδομή.

Καμία αναμονή! Όλοι στον αγώνα, όλοι στα συνδικάτα! Δούλοι του 21ου αιώνα δε θα γίνουμε!”

kosmoslarissa.gr

φωτο tinealarissa.gr