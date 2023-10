Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας συμμετέχοντας στους εορτασμούς “ERASMUS DAYS 2023”, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν πανευρωπαϊκά μεταξύ 9 και 14 Οκτωβρίου, υλοποίησε με επιτυχία διαδικτυακή Ημερίδα στις 10/10/2023, με τη συμμετοχή των σχολικών μονάδων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+, καθώς και πολλών εκπαιδευτικών Π. Ε. Λάρισας που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν στο σχολείο τους σχέδιο Erasmus+.

Στόχος της ανωτέρω επικοινωνίας των ήταν η προβολή των ευρωπαϊκών αξιών και των πλεονεκτημάτων της συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus+, η διάδοση των επιτευγμάτων και ο διαμοιρασμός των εμπειριών όσων πήραν μέρος σε σχέδιο του προγράμματος, με άλλους συμμετέχοντες και νέους αιτούντες, όπως επίσης και η παρακίνηση της συμμετοχής νέων μελών της σχολικής κοινότητας και η επικοινωνία μεταξύ φορέων για νέες συνεργασίες.

Τη Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Αικατερίνη Καραγιώργου, εκπροσώπησε η Προϊσταμένη του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων, κ. Μαρία Αποστολάκη, η οποία κατά τον χαιρετισμό της αναφέρθηκε στα οφέλη που αποκομίζουν οι σχολικές κοινότητες από τη συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ και συνεχάρη εκ μέρους της Διεύθυνσης τις σχολικές μονάδες για το έργο που επιτελούν στον τομέα αυτό, όπως και για την προθυμία τους να μοιραστούν στην Ημερίδα αυτή τις καλές πρακτικές και τις εμπειρίες που αποκόμισαν.

Κατά την Ημερίδα, μέλη του προσωπικού της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, παρουσίασαν τη στοχοθεσία του εγκεκριμένου από το Ι.Κ.Υ. σχεδίου Erasmus+ KA1, Σχολικής Εκπαίδευσης, με τίτλο «Καθοδηγώντας και εμπνέοντας τους εκπαιδευτικούς να κάνουν τη διαφορά» και κωδικό 2022-1-EL01-KA122-SCH-000076744, το οποίο η Διεύθυνση υλοποιεί κατά τη περίοδο αυτή, καθώς επίσης και τα αποτελέσματα και τις καλές πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν στην εκπαιδευτική διαδικασία, τα οποία αποκόμισαν κατά τις μαθησιακές κινητικότητες προσωπικού που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ανωτέρω σχεδίου.

Συγκεκριμένα, η κ. Πώποτα Χ., παρουσίασε τη συμμετοχή στο σεμινάριο με τίτλο: “Coaching and Mentoring to Support Teachers», το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Βουδαπέστη, ο κ. Σαλτογιάννης Δ. το σεμινάριο “A Classroom with a door to the World: Internationalisation of curriculum and national identity” στη Γουαδελούπη της Γαλλίας και ο κ. Παππάς Α. το σεμινάριο “Building a Future Classroom and Interactive use of web 2.0 tools in FCL” στην Κωνσταντινούπολη.

Ακολούθως, τα σχολεία που υλοποίησαν, κατά τη σχολική χρονιά 2022-2023, ή που σχεδιάζουν υλοποίηση σχεδίου Erasmus+, Σχολικής Εκπαίδευσης, στη Βασική Δράση 1 και στη Βασική Δράση 2, κατά το τρέχον σχολικό έτος, παρουσίασαν το σχεδιασμό και τα αποτελέσματα των σχεδίων τους, όπως επίσης και την εφαρμογή αυτών εντός του σχολείου τους, ως εξής:

· 4ο Δημ. Σχολείο Λάρισας, κ. Γκορτσίλα Β. – κ. Σκουλίδου Κ., «SAFE FUTURE-SAFE CLIMATE», Erasmus+KA2.

· 16ο Δημ. Σχολείο Λάρισας, κ. Μπελόγια Π., «Empowering Quality Education through Inclusiveness, Innovation,Technology and Internationalisation», Erasmus+KA1.

· 22ο Δημ. Σχολείο Λάρισας, κ. Κουτσιανοπούλου Σ. – κ. Καράμπελα Ε. – κ. Κατσούρα Ξ., «Αγκαλιάζοντας τη διαφορετικότητα», Erasmus+KA1.

· 32ο Δημ. Σχολείο Λάρισας, κ. Στεργιούλη Α. – κ. Παπαευθυμίου Σ., «Ελιά, η θυγατέρα του ήλιου», Erasmus+ KA1.

· 43ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας κ. Κουτίνα Α., «BRICOLAGE-ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ», Erasmus+KA1.

· Δημ. Σχολείο Δαμασίου, κ. Λέτσιος Γ. – κ. Κολοβού Σ., «Σχολική Αναγέννηση μέσω των καλών διδακτικών πρακτικών και της ευρωπαϊκής κουλτούρας», Erasmus+ KA1.

· Δημ. Σχολείο Μακρυχωρίου, κ. Λάλου Μ., «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ», Erasmus+KA1.

· Δημ. Σχολείο Τερψιθέας, κ. Πιτσίλκα Ε., «ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ-ΣΥΝΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ-ΕΝΤΑΣΣΟΜΑΙ: Η ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ», Erasmus+ KA1.

· 5ο Δημ. Σχολείο Τυρνάβου, κ. Υφαντή Δ., «School Exchange about Good Practices in Special Needs Education», Erasmus+ΚΑ1.

Την Ημερίδα συντόνισε η Υπεύθυνη Σχ. Δραστηριοτήτων κ. Κ. Χατζημίχου, ενώ τεχνική υποστήριξη προσέφερε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, κ. Δ. Κολοκοτρώνης.