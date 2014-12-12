Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, φορέας υλοποίησης σχεδίου του Προγράμματος Erasmus+, διοργάνωσε την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025, Διαδικτυακή Ημερίδα στο πλαίσιο των εορτασμών των “Erasmus Days 2025”, με τη συμμετοχή των σχολικών μονάδων της Δ.Π.Ε. Λάρισας, οι οποίες υλοποίησαν πρόσφατα ή υλοποιούν κατά το τρέχον σχολικό έτος, σχέδιο του Προγράμματος Erasmus+, Σχολικής Εκπαίδευσης, Βασικής Δράσης 1 και Βασικής Δράσης 2., αλλά και των εκπαιδευτικών όλων των σχολικών μονάδων, οι οποίοι/ες ενδιαφέρονται για το Πρόγραμμα Erasmus+.

Στόχος της ημερίδας ήταν η προβολή των ευρωπαϊκών αξιών και των πλεονεκτημάτων της συμμετοχής στα εγκεκριμένα σχέδια Erasmus+, ο διαμοιρασμός των αποτελεσμάτων και των εμπειριών των συμμετεχόντων/ουσών με άλλους συμμετέχοντες και νέους αιτούντες, όπως επίσης και η παρακίνηση της συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus+ σε νέα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, απέστειλε στους συμμετέχοντες και στις συμμετέχουσες στην ημερίδα, τον παρακάτω χαιρετισμό:

«Σας ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή σας στη διαδικτυακή ημερίδα της Δ.Π.Ε. Λάρισας στο πλαίσιο των εορτασμών “Erasmus Days 2025”.

Σύμφωνα με τον Εθνικό Φορέα Συντονισμού του Προγράμματος στη χώρα μας, που είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), το Πρόγραμμα Erasmus+ στοχεύει στην προσωπική ανάπτυξη, στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας των συμμετεχόντων και στην υποστήριξη και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης της νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης, συμπεριλαμβανομένης της Σχολικής Εκπαίδευσης.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, εορταστικές εκδηλώσεις αφιερωμένες στο Πρόγραμμα Erasmus+ πραγματοποιούνται φέτος για ένατη χρονιά στις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμμετέχουν σε αυτές ένα ευρύτερο σύνολο επωφελούμενων από το πρόγραμμα φορέων και θεσμών, μεταξύ των οποίων σημαντική θέση κατέχουν οι σχολικές μονάδες ανά την Ευρώπη. Οι εορτασμοί αυτοί στοχεύουν: α) Στην προβολή των ευρωπαϊκών αξιών και των πλεονεκτημάτων των κινητικοτήτων στο πλαίσιο του Προγράμματος, β) στην ανάδειξη των αποτελεσμάτων των σχεδίων, τόσο για τους ίδιους τους συμμετέχοντες, όσο και το ευρύτερο περιβάλλον που αυτοί δραστηριοποιούνται, γ) στη διάδοση των επιτευγμάτων και στον διαμοιρασμό των εμπειριών, με άλλους συμμετέχοντες και ιδιαίτερα με νέους αιτούντες και δ) στην επικοινωνία μεταξύ φορέων για νέες συνεργασίες.

Ως συμμετέχοντες και συμμετέχουσες εκπαιδευτικοί, έχετε ιδία πείρα του γεγονότος ότι η επικοινωνία και συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης, με ευρωπαϊκούς εκπαιδευτικούς φορείς και τα εκπαιδευτικά συστήματα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, προάγει το εκπαιδευτικό μας έργο, εμπλουτίζοντάς το με καινοτόμες πρακτικές και προσεγγίσεις. Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο Πρόγραμμα, αποβλέπει πρωτίστως στο ίδιο το μαθητικό μας δυναμικό και στην ποιότητα εκπαίδευσης που παρέχουμε σε αυτό.

Με αυτές τις σκέψεις, εύχομαι καλή επιτυχία στους συμμετέχοντες και στις συμμετέχουσες στη σημερινή Ημερίδα, όπως επίσης και στην υλοποίηση των σχεδίων που αναλάβατε».

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας, μέλη του προσωπικού της Δ.Π.Ε. Λάρισας και εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων, παρουσίσαν τα αποτελέσματα των σχεδίων Erasmus+, τα οποία υλοποίησαν, καθώς και τον σχεδιασμό και τους στόχους όσων προτίθενται να υλοποιήσουν, ανταλάσσοντας με τον τρόπο αυτό καλές πρακτικές, αλλά και γνώσεις τις οποίες αποκόμισαν από τις κινητικότητες στο πλαίσιο του του Προγράμματος.

Το πρόγραμμα της ημερίδας είχε ως εξής:

Χαιρετισμός Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, κ. Καραγιώργου Αικατερίνης.

Δομτζίδης Σπυρίδων – Πώποτα Χριστίνα, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, «Υλοποίηση από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας του σχεδίου του Προγράμματος Erasmus+, με τίτλο: «Ενδυνάμωση της Σχολικής Κοινότητας: Οικοδομώντας Γέφυρες Συμπερίληψης και Συνεργασίας».

Σουμπενιώτη Βένια – Σουμπενιώτη Κωνσταντίνα, Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Μαρία Βαϊοπούλου – Δέσποινα Τσιρακοπούλου, Ιδ. Νηπιαγωγείο ΆΚΑΤΑ – ΜΑΚΑΤΑ, «Eco-Lingua Kids: Καλλιεργώντας τη Δίγλωσση Εκπαίδευση και τη Βιωσιμότητα από την Προσχολική Ηλικία. Καινοτομία στη Γλωσσική Ανάπτυξη μέσω του Erasmus+».

Πουρνάρα Δήμητρα, 22ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, «Ψηφιακή Μάθηση: Αναβαθμίζοντας την Εκπαίδευση με Καινοτόμα Εργαλεία».

Φαλίδη Κάρμεν – Γκουντέλα Ζωή, Ελληνική Παιδεία, Ιδιωτικό Δημοτικό – Γυμνάσιο Μ.Ι.Κ.Ε., «JUGAAD Project Προώθηση της προσέγγισης STEM και των ψηφιακών ικανοτήτων».

Κουκώλη Μαρία – Τζιτζή Θωμαή – Σιδέρη Μαρίνα – Μωραΐτη Ελένη – Σόλτα Ιωάννα, 44ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, «Η Εκπαίδευση στην Αειφορία ως Βήμα για ένα Καλύτερο Μέλλον».

Στέλλα Κολοβού – Μαργαρίτα Κονταξή, Δημοτικό Σχολείο Δαμασίου, «Ανθεκτικότητα στην παιδαγωγική πράξη: παιχνίδι, καινοτομία και περιβάλλον».

Χουλιάρα Θεοδώρα – Βαρσάμη Αγγελική, 1ο Νηπιαγωγείο Φαρσάλων,«Resilient Schools in the Face of Climate Change».

Τερζούδη Γεωργία – Γκαραβέλας Βλάσιος, Δημοτικό Σχολείο Γλαύκης, «Erasmus+ & Βιώσιμη Εκπαίδευση στο Δ.Σ. Γλαύκης».

Μυλωνά Σοφία – Ζώτου Μαρία, 4ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, «Ψηφιακά εργαλεία για Συνεργασία, Επικοινωνία, Δημιουργικότητα και Κριτική Σκέψη / Συμπεριληπτική Εκπαίδευση – Καινοτόμες διδακτικές μέθοδοι για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».

Ρεπανά Ελένη, Σωτρίνη Βασιλική, Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Γιάννουλης, «Με τη διασυνοριακή κινητικότητα η εκπαιδευση αποκτά ευελιξία και προσαρμοστικότητα».