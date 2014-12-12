Διακοπές νερού, μέχρι την Παρασκευή, σε περιοχές της Ελασσόνας
Ελασσόνα | 26 Αυγ 2025, 10:21
Η Δ.Ε.Υ.Α. Ελασσόνας ανακοινώνει ότι θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης λόγω προγραμματισμένων εργασιών για το έργο με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος Τηλεελέγχου-Τηλεχειρισμού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης και συστήματος ελέγχου κατανάλωσης και μείωσης διαρροών στα εσωτερικά δίκτυα διανομής νερού της Δ.Ε. Ελασσόνας του Δήμου Ελασσόνας» στις παρακάτω δημοτικές κοινότητες – οικισμούς του Δήμου Ελασσόνας και στις συγκεκριμένες ημερομηνίες:
- Τρίτη 26-08-2025: Συκέα – Ανάληψη
- Τετάρτη 27-08-2025: Μηλέα – Γεράνεια - Τσαπουρνιά -Κοκκινόγη
- Πέμπτη 28-08-2025:Άζωρος–Λυκούδι – Ασπρόχωμα – Πετρωτό
- Παρασκευή 29-08-2025: Καρυά - Κρυόβρυση - Συκαμινέα
