Η Δ.Ε.Υ.Α. Ελασσόνας ανακοινώνει ότι θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης λόγω προγραμματισμένων εργασιών για το έργο με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος Τηλεελέγχου-Τηλεχειρισμού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης και συστήματος ελέγχου κατανάλωσης και μείωσης διαρροών στα  εσωτερικά δίκτυα διανομής νερού της Δ.Ε. Ελασσόνας του Δήμου Ελασσόνας» στις παρακάτω δημοτικές κοινότητες – οικισμούς του Δήμου Ελασσόνας και στις συγκεκριμένες ημερομηνίες:

  • Τρίτη 26-08-2025: Συκέα – Ανάληψη
  • Τετάρτη 27-08-2025: Μηλέα – Γεράνεια - Τσαπουρνιά -Κοκκινόγη
  • Πέμπτη 28-08-2025:Άζωρος–Λυκούδι – Ασπρόχωμα – Πετρωτό
  • Παρασκευή 29-08-2025: Καρυά - Κρυόβρυση - Συκαμινέα

 