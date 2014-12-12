Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΔΕΔΔΗΕ, τη ερχόμενη Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου καθώς και τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου πρόκειται να πραγματοποιηθούν διακοπές ρεύματος στις παρακάτω περιοχές του Νομού Λάρισας.

Η ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ έχει ως εξής:

"Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την Κυριακή 07.09.2025 :



Από ώρα 07:30-15:00: ΜΠΟΚΟΡΟΣ Α.Ε. Εμπόριο Ζωοτροφών και αρδευτικοί πελάτες πλησίον αυτού.



Από ώρα 08:30 - 13:30: Πόλη Λάρισας: 110 Π.Μ.

ΕΠΑΡΧΙΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ



Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την Δευτέρα 08.09.2025.



Από ώρα 09:00-14:00: Δημοτικό Διαμέρισμα Κρανέας.



Από ώρα 09:00-11:30: Δημοτικά Διαμερίσματα: Λουτρό, Άκρη και ευρύτερη περιοχή των Διαμερισμάτων.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα θα ξαναδοθεί ρεύμα πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναγράφεται πιο πάνω, γι’ αυτό το λόγω οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.



Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται κάτω στο έδαφος γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.

Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά την διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.



Πληροφορίες για τις προγραμματισμένες διακοπές ανά Περιοχή, καθημερινά, αναρτώνται στο site του ΔΕΔΔΗΕ, www.deddie.gr".