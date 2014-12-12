Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., την Κυριακή 10 Αυγούστου, σε περιοχές της Λάρισας για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο.

Αναλυτικά:

Κυριακή 10.08.2025

Από ώρα 11:00-14:30: α) Πελάτες κατά μήκος Ε.Ο. Γιάννουλης – Τυρνάβου από το ύψος ALEX – PAK έως Τύρναβο, β) CITRO, Οινοποιείο Τυρνάβου, Μύλοι Χατζηκρανιώτη,Ψυγεία ΠΟΥΛΗΣ, Σφαγεία Τυρνάβου, γ) Ίδρυμα ΑΡΙΣΤΕΑΣ στον Αμπελώνα.

Από ώρα 07:30-10:30: α)Δημοτικό Διαμέρισμα Τεμπών, β) Σήραγγα Ο.Σ.Ε. στην Ιτέα, γ) Πελάτες κατά μήκος παράδρομου από Μακρυχώρι προς Τέμπη, δ) Σταθμός διοδίων Μακρυχωρίου, ε) Κεραίες Κινητής Τηλεφωνίας στην Ραψάνη, ε) Οινοποιείο «ΝΤΟΥΓΚΟΣ» & Σιδηροδρομικός Σταθμός Τεμπών, στ) 3η Σήραγγα Π.Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση από Λάρισα προς Θεσσαλονίκη (Τ2).

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα θα ξαναδοθεί ρεύμα πριν το χρόνο λήξης της διακοπής.

Πληροφορίες για τις προγραμματισμένες διακοπές ανά Περιοχή, καθημερινά, αναρτώνται στο site του ΔΕΔΔΗΕ, www.deddie.gr