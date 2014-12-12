Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. την 24.08.2025, σε περιοχές της Λάρισας, για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο.

Κυριακή 24.08.2025:

Από ώρα 08:00 - 10:30: Πόλη Λάρισας: α) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας (οδός Σωκράτους), β) Βιολογικός Καθαρισμός Δ. Λαρισαίων.

Από ώρα 07:30 - 10:00 :α) Δημοτικό Διαμέρισμα Ελευθεραί, β) ΕΚΑΒ, Κλειστό Νεάπολης, Δικαστικές Φυλακές, Γήπεδο (ΑΕΛ FCARENA) γ) Πελάτες κατά μήκος Εθνικής οδού Λάρισας Καρδίτσας από Περιφερειακή Τρικάλων μέχρι κόμβο Ελευθεραί.

Από ώρα 10:00-14:30 : Πελάτες πλησίον εταιρείας ταχυμεταφορών SPRINDER (Ουζουνίδης Χρήστος Π.)

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα θα ξαναδοθεί ρεύμα πριν το χρόνο λήξης της διακοπής.

Πληροφορίες για τις προγραμματισμένες διακοπές ανά Περιοχή, καθημερινά, αναρτώνται στο site του ΔΕΔΔΗΕ, www.deddie.gr