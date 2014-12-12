Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ανακοινώνει ότι την Τρίτη, 11 Νοεμβρίου για το χρονικό διάστημα από 08:00 έως 15:00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή υδροδότησης στη Γιάννουλη Λάρισας.

Η διακοπή θα επηρεάσει το τμήμα της περιοχής που περικλείεται από τις οδούς Λαρίσης – Κοζάνης, Αλ. Παπάγου – Αμπελώνος και Εθνάρχου Μακαρίου και συγκεκριμένα στις παρακάτω οδούς :

οδός Λάρισας – Κοζάνης (από Αλ. Παπάγου - Αμπελώνος έως Εθνάρχου Μακαρίου)

οδός Αλ. Παπάγου – Αμπελώνος (από Λάρισας Κοζάνης έως Εθνάρχου Μακαρίου)

οδός Εθνάρχου Μακαρίου (από Λάρισας – Κοζάνης έως Αλ. Παπάγου – Αμπελώνος)

οδός Αβδημιώτη

οδός Ραιδεστού (από Λάρισας – Κοζάνης έως Αλ. Παπάγου – Αμπελώνος)

οδός Σμύρνης (από Λάρισας – Κοζάνης έως Αβδημιώτη)

οδός Χαροκόπου (από Αβδημιώτη έως Αλ. Παπάγου)

οδός Καραολή (από Αβδημιώτη έως Ραιδεστού)

οδός Νικ. Ζέρβα

οδός Αγ. Παντελεήμονος

οδός Κ. Θεριμιώτη (από Αβδημιώτη έως Αλ. Παπάγου)

οδός Κουλουψούζη (από Αβδημιώτη έως Αλ. Παπάγου)

οδός Δήμητρας

οδός Αθηνάς

οδός Αθ. Διάκου (από Ραιδεστού έως Εθνάρχου Μακαρίου)

οδός Κανάρη (από Αθ. Διάκου έως Αλ. Παπάγου)

οδός Θεόδ. Κολοκοτρώνη (από Ραιδεστού έως Εθνάρχου Μακαρίου)

οδός Νικηταρά (από Αθ. Διάκου έως Αλ. Παπάγου)

οδός Μάρκου Μπότσαρη (από Αθ. Διάκου έως Αλ. Παπάγου)

οδός Σταδίου (από Αθ. Διάκου έως Αλ. Παπάγου)

οδός Καραϊσκάκη (από Εθνάρχου Μακαρίου έως Ραιδεστού)

οδός Μπουμπουλίνας

οδός Υψηλάντου

οδός Ξάνθου

Οι εργασίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο προγραμματισμένων παρεμβάσεων βελτίωσης του δικτύου ύδρευσης.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ζητά την κατανόηση των κατοίκων για την προσωρινή διακοπή υδροδότησης και συνιστά στους κατοίκους, τα καταστήματα και τις σχολικές μονάδες της περιοχής να μεριμνήσουν εγκαίρως για την κάλυψη των αναγκών τους σε νερό κατά το διάστημα της διακοπής