Η Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, λαμβάνοντας υπόψη τη νομοθεσία για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, τις αποφάσεις των ενδιαφερομένων Δήμων, τις έκτακτες καιρικές συνθήκες και την εισήγηση του Διευθυντή Δακοκτονίας ΠΕ Λάρισας, προχωρά στη διακοπή του Γ’ γενικού δολωματικού ψεκασμού στον Δήμο Τεμπών για δύο ημέρες και συγκεκριμένα την Πέμπτη 02/10/2025 και την Παρασκευή 03/10/2025, λόγω αναμενόμενης ισχυρής βροχόπτωσης.

Συγκεκριμένα η διακοπή αφορά τις παρακάτω Δημοτικές Κοινότητες: Ιτέα και Ραψάνη του Δήμου Τεμπών. Η συνέχεια της συγκεκριμένης διαβροχής θα γίνει μετά το πέρας των έκτακτων καιρικών συνθηκών, ήτοι από Σάββατο 04/10/2025.