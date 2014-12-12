Στα πλαίσια κατασκευής του έργου με τίτλο «ΈΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ» γίνεται γνωστό ότι επί της Περιφερειακής οδού από σήμερα 28-08-2025 έως και 15-10-2025, θα γίνει διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στον περιφερειακό δρόμο Φαρσάλων από τον κυκλικό κόμβο της οδού Λαρίσης έως τη διασταύρωση της οδού Ανωχωρίου, λόγω εργασιών

Η κυκλοφορία θα γίνεται σύμφωνα με το σχέδιο εκτροπής της κυκλοφορίας, με την απαιτούμενη σήμανση για την εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων μέσω των οδών Λαρίσης – Αθηνών – Ανωχωρίου.