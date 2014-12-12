Διακοπή νερού σε δρόμους της Λάρισας
Λάρισα | 22 Σεπ 2025, 14:56
Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ανακοινώνει ότι την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου για το χρονικό διάστημα από 10:00 έως 15:00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή υδροδότησης στην οδό Αβέρωφ (από την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου έως την οδό Πλαστήρα).
