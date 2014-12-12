Διακοπή νερού στα Μεσάγγαλα
Τέμπη | 12 Νοε 2025, 18:47
Η ΔΕΥΑ Τεμπών ενημερώνει τους καταναλωτές της ότι θα υπάρξει προγραμματισμένη διακοπή της υδροδότησης στα Μεσάγγαλα στην περιοχή πλατεία Ζαφείρη, αύριο Πέμπτη 13/11/2025, από τις 10:00 π.μ έως και το πέρας των εργασιών, λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης.
