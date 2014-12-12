Διακοπή νερού στην Κρανιά του Δήμου Τεμπών
Τέμπη | 22 Σεπ 2025, 19:40
Η ΔΕΥΑ Τεμπών ενημερώνει τους καταναλωτές της ότι θα υπάρξει προγραμματισμένη διακοπή της υδροδότησης του οικισμού Κρανιάς, αύριο Τρίτη 23/09/2025, από τις 08:30π.μ έως και το πέρας των εργασιών, λόγω συντήρησης και επισκευής του δικτύου ύδρευσης.
