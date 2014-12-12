Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 22 Αυγούστου, για το χρονικό διάστημα από 9:00 έως 14:00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή υδροδότησης στις παρακάτω οδούς:

Ηρώων Πολυτεχνείου (από την οδό Κοτσώνη έως την οδό Αβέρωφ)

Κοτσώνη (από την οδό Αστεριάδου έως την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου )

Αβέρωφ (από την οδό Αστεριάδου έως την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου).