Διακοπή νερού την Παρασκευή σε οδούς της Λάρισας
Λάρισα | 21 Αυγ 2025, 17:43
Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 22 Αυγούστου, για το χρονικό διάστημα από 9:00 έως 14:00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή υδροδότησης στις παρακάτω οδούς:
Ηρώων Πολυτεχνείου (από την οδό Κοτσώνη έως την οδό Αβέρωφ)
Κοτσώνη (από την οδό Αστεριάδου έως την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου )
Αβέρωφ (από την οδό Αστεριάδου έως την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου).
