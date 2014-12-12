Διακοπή νερού την Πέμπτη σε οδούς της Λάρισας
Λάρισα | 08 Οκτ 2025, 20:28
Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου για το χρονικό διάστημα από 09:00 έως 14:00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή υδροδότησης στις παρακάτω οδούς:
• Ηρώων Πολυτεχνείου (από την οδό Αβέρωφ έως την οδό Σούτσου)
• Παπαναστασίου (από την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου έως την οδό Φαρμάκη)
• Παπάγου (από την οδό Παπαναστασίου έως την οδό Σούτσου)
• Μουρούζη (από την οδό Παπαναστασίου έως την οδό Ανθίμου Γαζή)
• Σούτσου (από την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου έως την οδό Φαρμάκη)
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.