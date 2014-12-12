Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου για το χρονικό διάστημα από 09:00 έως 14:00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή υδροδότησης στις παρακάτω οδούς:

• Ηρώων Πολυτεχνείου (από την οδό Αβέρωφ έως την οδό Σούτσου)

• Παπαναστασίου (από την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου έως την οδό Φαρμάκη)

• Παπάγου (από την οδό Παπαναστασίου έως την οδό Σούτσου)

• Μουρούζη (από την οδό Παπαναστασίου έως την οδό Ανθίμου Γαζή)

• Σούτσου (από την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου έως την οδό Φαρμάκη)