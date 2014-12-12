Διακοπή νερού την Τρίτη στην οδό Γεωργιάδου
Λάρισα | 13 Οκτ 2025, 17:23
Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ανακοινώνει ότι την Τρίτη 14 Οκτωβρίου για το χρονικό διάστημα από 09:00 έως 14:00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή υδροδότησης στην οδό Γεωργιάδου (από την οδό Ολύμπου έως την οδό Τσακάλωφ).
