Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ανακοινώνει ότι την Τρίτη 14 Οκτωβρίου για το χρονικό διάστημα από 09:00 έως 14:00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή υδροδότησης στην οδό Γεωργιάδου (από την οδό Ολύμπου έως την οδό Τσακάλωφ).