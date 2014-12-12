Χωρίς ηλεκτροδότηση παραμένουν για περισσότερη από μισή ώρα οι περιοχές Αμπελώνας, Γιαννούλη και Βρυότοπος, λόγω σοβαρής βλάβης στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, του tirnavospress.gr το πρόβλημα προκλήθηκε όταν κλαδί δέντρου έσπασε και έπεσε πάνω σε μετασχηματιστή, προκαλώντας ζημιές στο σημείο.

Στο σημείο έσπευσαν συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ για την αποκατάσταση της βλάβης. Η επαναφορά της ηλεκτροδότησης αναμένεται σταδιακά μέσα στις επόμενες ώρες, ωστόσο σύμφωνα με το επίσημο χρονοδιάγραμμα πλήρους αποκατάστασης η ηλεκτροδότηση θα επιστρέψει το αργότερο στις 21:00.

tirnavospress