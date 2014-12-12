Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την Κυριακή 26.10.2025.

Από ώρα 07:30 - 15:00 (ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ) : Νίκαια Λάρισας: α) Οδός Οδ. Ελύτη από οδό Ποσειδώνος έως οδό Πηλίου, β) Οδός Αχελώου από οδό Φλέμινγκ μέχρι Ελ. Βενιζέλου, γ) Οδός Γοργοποτάμου από οδό Φλέμινγκ έως Ελ. Βενιζέλου, δ) Οδός Πηλίου από οδό Θυμ. Κατοχής έως οδό Βενιζέλου, ε) Επιχειρήσεις κατά μήκος Π.Ε.Ο. Λαρίσης-Αθηνών από ύψος βιοτεχνίας «ΠΟΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΒΕΕ» έως βιομηχανία «ΥΦΑΝΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ».



Από ώρα 07:30 - 13:00: Πόλη Λάρισας: Κύπρου 84.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα θα ξαναδοθεί ρεύμα πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναγράφεται πιο πάνω, γι’ αυτό το λόγω οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.

Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται κάτω στο έδαφος γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.

Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά την διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.

Πληροφορίες για τις προγραμματισμένες διακοπές ανά Περιοχή, καθημερινά, αναρτώνται στο site του ΔΕΔΔΗΕ, www.deddie.gr