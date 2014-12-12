Σύμφωνα με ανακοίνωση παυ εξέδωσε ο ΔΕΔΔΗΕ, την Κυριακή 28/9/2025 πρόκειται να πραγματοποιηθεί διακοπή ρεύματος σε περιοχές της Λάρισας.

Η ανακοίνωση αναλυτικά:

"Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την Κυριακή 28.09.2025.

Από ώρα 08:30 - 09:30: α) Δημοτικό Διαμέρισμα Νίκαιας οριζόμενο από δρόμο Φαρσάλων έως Εθνική Οδό, β) Πρατήριο υγρών καυσίμων ΝΤΑΙΛΙΑΝΗΣ-ΕΚΟ (AUTO GAS), γ) Πολυκατάστημα LEROY MERLΙN.

Από ώρα 08:00 - 13:30: Πόλη Λάρισας: α) Οδός Μ. Λοίζου από οδό Ζ. Τσαπράζη έως οδό Γ. Συκουτρή, β) Οδός Κ. Βουρβέρη, γ) Οδός Γ. Συκουτρή από οδό Μ. Λοίζου έως οδό Β. Τσιτσάνη, δ) Οδός Ζ. Τσαπράζη από οδό Β. Τσιτσάνη έως οδό Ε. Λαμπέτη, ε) Οδός Β. Τσιτσάνη από οδό Ζ. Τσαπράζη έως οδό Παπανούτσου, στ) Οδός Μ. Χατζιδάκι, ζ) Οδός Δημ. Αρσενίδη, η) Οδός Γ. Χασιώτη."

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα θα ξαναδοθεί ρεύμα πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναγράφεται πιο πάνω, γι’ αυτό το λόγω οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.

Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται κάτω στο έδαφος γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.

Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά την διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.

Πληροφορίες για τις προγραμματισμένες διακοπές ανά Περιοχή, καθημερινά, αναρτώνται στο site του ΔΕΔΔΗΕ, www.deddie.gr