Ο ΔΕΔΔΗΕ Λάρισας με ανακοίνωση του ενημερώνει το κοινό ότι πρόκειται να πραγματοποιηθεί διακοπή ρεύματος την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025 σε περιοχές του Νομού Λάρισας.

Η ανακοίνωση αναλυτικά έχει ως εξής:

"Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την Κυριακή 12.10.2025.

Από ώρα 07:30 - 15:30: α) Πελάτες κατά μήκος Ε.Ο. (αριστερός κλάδος) από κόμβο Κιλελέρ έως κόμβο Μεγ. Μοναστηρίου, β) Δημοτικά Διαμερίσματα Δ. Κιλελέρ: Κυψέλη, Κοκκίνες, Αρμένιο, Σωτήριο, Νίκη, Αχίλλειον, Λοφίσκος, Μέλισσα, Αναγέννηση, γ) Αρδευτικοί πελάτες Αρμενίου, Κυψέλης, Μελίας, Σωτήριου, Νίκης, Κυψέλης, Κοκκίνων, δ) Δημοτικά Διαμερίσματα Δ. Αγιάς: Καλαμάκι, Κάτω Καλαμάκι, Έλαφος, Σκλήθρο, ε) Ανατολικό Τμήμα Καστρί,

Από ώρα 07:30 - 15:00: Νίκαια Λάρισας: α) Οδός Οδ. Ελύτη από οδό Ποσειδώνος έως οδό Πηλίου, β) Οδός Φλέμινγκ από οδό Ποσειδώνος έως οδό Γοργοποτάμου, γ) Οδός Ελ. Βενιζέλου από οδό Ποσειδώνος έως οδό Πηλίου, δ) Οδός Γοργοποτάμου, ε) Οδός Αχελώου, στ) Οδός Θυμ. Κατοχής από οδό Ποσειδώνος έως οδό Πηλίου, ζ) Οδός Πηλίου από οδό Θυμ. Κατοχής έως οδό Βενιζέλου, η) Επιχειρήσεις κατά μήκος Π.Ε.Ο. Λαρίσης-Αθηνών από ύψος βιοτεχνίας «ΠΟΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΒΕΕ» έως βιομηχανία «ΥΦΑΝΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ»



Από ώρα 07:30 - 10:00: Συγκρότημα επιχειρήσεων πριν από εργοστάσιο «ΘΕΣ ΓΑΛΑ» στην περιοχή Φαλάνης.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα θα ξαναδοθεί ρεύμα πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναγράφεται πιο πάνω, γι’ αυτό το λόγω οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.

Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται κάτω στο έδαφος γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.

Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά την διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.

Πληροφορίες για τις προγραμματισμένες διακοπές ανά Περιοχή, καθημερινά, αναρτώνται στο site του ΔΕΔΔΗΕ, www.deddie.gr"