Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την Κυριακή 16.11.2025:

Από ώρα 07:30 - 11:30: α) Δημοτικά Διαμερίσματα Δήμου Λαρισαίων: Φαλάνη, Δασοχώρι, β) Βορειοανατολικό τμήμα Γιάννουλης, γ) Πελάτες κατά μήκος Ε.Ο. Γιάννουλης – Φαλάνης, δ) Πεδίο Βολής Αμπελώνος, ε) Εργατικές Κατοικίες και περιοχή Αγ. Κωνσταντίνου στον Αμπελώνα.

Από ώρα 08:30 - 10:00: α) Δημοτικά Διαμερίσματα Δήμου Τυρνάβου: Αμπελώνας, Βρυότοπος, β) Συνοικία Καρκαντζή στον Αμπελώνα, γ) Βόρειο τμήμα Γιάννουλης, δ) Πελάτες κατά μήκος επαρχιακού δρόμου Γιάννουλης–Αμπελώνα από Μάρμαρα Κουκουράβα μέχρι Αμπελώνα, ε) Πελάτες κατά μήκος Ε.Ο. Γιάννουλης – Τυρνάβου από Γιάννουλη μέχρι πρώην ALEX - PAK.

Από ώρα 10:30 - 14:30: Δημοτικό Διαμέρισμα Δήμου Τεμπών: Γόννοι

Από ώρα 10:30 - 10:45: α) Πελάτες Ε.Ο. Μακρυχωρίου – Παραποτάμου (Τυροκομεία κ.λπ.), β) Πελάτες Ε.Ο. Παραποτάμου–Γόννων γ) Δ. Διαμερίσματα Δήμου Τεμπών: Μακρυχώρι, Παραπόταμος, Γόννοι, Ιτέα, Ελιά, Καλλιπεύκης, δ) Πελάτες Ε.Ο. Γόννων- Ιτέας (Πρατήριο υγρών Καυσίμων, Σιδηρουργείο), ε) Κ/Ξ ΜΑΛΙΑΚΟΣ – ΚΛΕΙΔΙ στην Ιτέα, ζ) Πελάτες Ε.Ο. Γόννων–Καλλιπεύκης, η) Αρδευτικά & Βουστάσια στην Περιοχή Γόννων– Ελιάς– Ιτέας . στ) Υδροηλεκτρικά (Γ. Καράνης κ. ΣΙΑ ΟΕ).

Από ώρα 14:30 - 14:45: α) Πελάτες Ε.Ο. Μακρυχωρίου – Παραποτάμου (Τυροκομεία κ.λπ.), β) Πελάτες Ε.Ο. Παραποτάμου– όννων γ) Δ. Διαμερίσματα Δήμου Τεμπών: Μακρυχώρι, Παραπόταμος, Γόννοι, Ιτέα, Ελιά, Καλλιπεύκης, δ) Πελάτες Ε.Ο. Γόννων– Ιτέας (Πρατήριο υγρών Καυσίμων, Σιδηρουργείο), ε) Κ/Ξ ΜΑΛΙΑΚΟΣ– ΚΛΕΙΔΙ στην Ιτέα, ζ) Πελάτες Ε.Ο. Γόννων– Καλλιπεύκης, η) Αρδευτικά & Βουστάσια στην Περιοχή Γόννων–Ελιάς–Ιτέας . στ) Υδροηλεκτρικά (Γ. Καράνης κ. ΣΙΑ ΟΕ).

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα θα ξαναδοθεί ρεύμα πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναγράφεται πιο πάνω, γι’ αυτό το λόγω οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.



Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται κάτω στο έδαφος γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.

Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά την διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.

Πληροφορίες για τις προγραμματισμένες διακοπές ανά Περιοχή, καθημερινά, αναρτώνται στο site του ΔΕΔΔΗΕ, www.deddie.gr