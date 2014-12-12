Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την Κυριακή 09.11.2025.

Από ώρα 07:30 - 10:30: α) Δημοτικά Διαμερίσματα: Αμυγδαλέα, Γηγενών & Προσφύγων, β) ΤΕΡΝΑ, γ) Αντλιοστάσια Ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Γ1, Γ2 & Γ3 στα Πλατανούλια.

Από ώρα 07:30 - 15:00: Πόλη Λάρισας: Κύπρου 84.

Από ώρα 08:00 - 10:30: α) Πελάτες κατά μήκος Ε.Ο. Γιάννουλης – Τυρνάβου από το ύψος ALEX – PAK έως Τύρναβο, β) CITRO, Οινοποιείο Τυρνάβου, Μύλοι Χατζηκρανιώτη, Ψυγεία ΠΟΥΛΗΣ, Σφαγεία Τυρνάβου, γ) Ίδρυμα ΑΡΙΣΤΕΑΣ στον Αμπελώνα.

Από ώρα 11:30 - 14:00: α) Δημοτικό Διαμέρισμα Τεμπών, β) Σήραγγα Ο.Σ.Ε. στην Ιτέα, γ) Πελάτες κατά μήκος του Παράδρομου από Μακρυχώρι προς Τέμπη, Σταθμός διοδίων Μακρυχωρίου, δ) Κεραίες Κινητής Τηλεφωνίας στην Ραψάνη, ε) Οινοποιείο «ΝΤΟΥΓΚΟΣ» & Σιδηροδρομικός Σταθμός Τεμπών, ε) 3η Σήραγγα Π.Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση από Λάρισα προς Θεσσαλονίκη (Τ2).

Από ώρα 11:00 - 13:30: Κοινότητα Φαλάνης: Περιοχή Κοιμητηρίου πέριξ των οδών: α) Δαβάκη, β) Ταγματάρχη Ιωάννη Μπαλντούμη, γ) Μακεδονομάχων, δ) Παλιννοστούντων.

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την Δευτέρα 10.11.2025.

Από ώρα 07:30 - 11:30: Ε.Ο. Γιάννουλης-Φαλάνης: Αρδευτικοί και οικιακοί πελάτες όπισθεν κέντρου εκδηλώσεων «Αίθριο».

Από ώρα 07:00 - 10:00: Πόλη Λάρισας: Δήμητρας 28.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα θα ξαναδοθεί ρεύμα πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναγράφεται πιο πάνω, γι’ αυτό το λόγω οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.

Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται κάτω στο έδαφος γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.

Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά την διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.

Πληροφορίες για τις προγραμματισμένες διακοπές ανά Περιοχή, καθημερινά, αναρτώνται στο site του ΔΕΔΔΗΕ, www.deddie.gr