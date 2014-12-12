Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου σε ανακοίνωσή της ενημερώνει τους οδηγούς που κινούνται επί του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, πως λόγω βλάβης στο δίκτυο του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας στην Παλιά Εθνική Οδό μεταξύ Ευαγγελισμού και Λεπτοκαρυάς.

Κατ’ εκτίμηση του ΑΔΜΗΕ, ο χρόνος αποκατάστασης της βλάβης υπολογίζεται περί τις 19:30 σήμερα.