Ο ΔΕΔΔΗΕ με σχετική ανακοίνωση που παρατίθεται παρακάτω ενημερώνει το κοινό της Λάρισας ότι θα προχωρήσει σε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος την Παρασκευή 19-9-2025 σε δρόμους της Λάρισας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής:

"Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την Παρασκευή 19.09.2025.

Από ώρα 08:00 - 11:00 : Πόλη Λάρισας: Οδός Έλλης Λαμπέτη από οδό Δρόση έως οδό Ζήση Τσαπράζη.

Από ώρα 11:00-13:00 : Πόλη Λάρισας: α) Οδός Παιωνίου από οδό Δρόση έως οδό Πελασγών, β) Οδός Δρόσης από οδό Παιωνίου έως οδό Ζακύνθου.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα θα ξαναδοθεί ρεύμα πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναγράφεται πιο πάνω, γι’ αυτό το λόγω οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.

Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται κάτω στο έδαφος γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.

Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά την διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.

Πληροφορίες για τις προγραμματισμένες διακοπές ανά Περιοχή, καθημερινά, αναρτώνται στο site του ΔΕΔΔΗΕ, www.deddie.gr